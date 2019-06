Helene Fischer: Das ist ihr Filmsong „See You Again“

Freitag, 7. Juni 2019 12:09 Uhr

Schlagerkönigin Helene Fischer hat sich in letzter Zeit mehr auf ihre Familie und Freunde konzentriert. Ihre treuen Fans aber hat sie nicht vergessen. Nun gibt es eine Ballade im Stil des großen Hollywood-Kinos.

Die 34-Jährige hat sich nach fünf Monaten Social-Media-Pause auf Instagram zurückgemeldet – und mit einem neuen Lied überrascht. Am Donnerstag postete sie ein Musikvideo zum neuen Kinofilm „Traumfabrik“, dessen Titelsong „See You Again“ sie singt. Auch auf Youtube ist der Track zu finden.

Dazu schrieb sie an ihre Fans: „Ihr Lieben, eine ganze Weile war es etwas stiller um mich und ich habe mich nicht zu Wort gemeldet. Ihr wisst, wenn ich etwas mache, dann zu hundert Prozent und auch diese Phase des Offline-Seins, nutze ich im Moment, um mich ganz auf meine Familie und Freunde zu konzentrieren und mich von allem, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, etwas zu erholen und wieder neue Energie zu tanken für Neues!“

Sie sei aber nicht untätig gewesen, denn sie habe, als sie es nicht erwartete, die Anfrage für den Song bekommen.

Pause tut ihr immer noch gut

Auch sonst sei es der beliebten Sängerin in ihrer kreativen Pause gut gegangen: „Gerade in diesen Phasen merke ich, wie beflügelnd und reich das Leben sein kann, weil man wirklich nicht viel braucht, um glücklich zu sein.“ Wahre Worte!

Sie hoffe, dass ihre Fans es ihr nicht übelnehmen, wenn sie diesen Weg vorerst weitergehe, den Job Job sein lasse und das Leben in vollen Zügen genieße, „mit allem Drum und Dran – auch mit ein paar Wohlfühlpfunden mehr – denn so schmeckt das Leben“.

„Traumfabrik“ kommt im Juli

Regisseur Martin Schreier erzählt in „Traumfabrik“ (wir berichteten) eine magische Liebesgeschichte vor der Kulisse des ältesten Filmstudios der Welt mit den Shootingstars Dennis Mojen in der Rolle des einfallsreichen und schwer verliebten Emil und Emilia Schüle als hinreißende Tänzerin Milou. Kinostart ist am 4. Juli.