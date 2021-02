Helene Fischer: Duett mit „Ally McBeal“-Star Josh Groban

19.02.2021 20:45 Uhr

Helene Fischer hat das Duett „I’ll Stand by You“ mit dem Hollywood-Star Josh Groban aufgenommen.

Die 36-jährige „Atemlos durch die Nacht“-Sängerin begeisterte ihre Fans bereits zuvor mit ihren Kollaborationen mit internationalen Stars wie dem italienischen Künstler Eros Ramazzotti und der englischen Sängerin Leona Lewis.

Neue Album Version von Josh Groban

Der 39-jährige Hollywood-Frauenschwarm Josh Groban, der unter anderem in der 90er-Kultserie „Ally McBeal“ mitspielte, bestätigte bereits am Freitag (15. Januar) über seinen Account auf Instagram, dass er seine neue Deluxe-Albumversion von „Harmony“ am 26. Februar auf den Markt bringen wird.

In dem Posting verlinkte Groban zudem den Account von Helene und veröffentlichte die Titelliste seiner brandneuen Platte.

„Duett mit meiner guten Freundin“

Und auf der brandneuen LP des Musikers wird auch ein Duett mit dem deutschen Schlager-Star Fischer zu hören sein. Der amerikanische Künstler Josh enthüllte über seine Social Media-Plattform: „Das Album beinhaltet auch ein Duett mit meiner guten Freundin – der wunderbaren Helene Fischer.“ Mit dem „I’ll Stand by You“-Duett, das Helene mit dem Sänger herausbringt, zeigt die in Russland geborene Sängerin, dass sie es nun sogar bis nach – nun ja – „Hollywood“ geschafft hat. Groban wurde vor allem durch die Veröffentlichung der Hymne „You Raise Me Up“ berühmt. (Bang)