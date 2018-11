Helene Fischer gehört zu den 7 erfolgreichsten Live-Acts weltweit

Donnerstag, 8. November 2018 20:06 Uhr

Helene Fischer (34) ist die derzeit erfolgeichste Musikerin Deutschlands – das ist kein Geheimnis. Aber, dass sie auch im Vergleich mit internationalen Künstlern weltweit locker mithalten kann, ist doch für viele eine Überraschung.

Helene Fischer ist laut einem Bericht der “New York Times” nunmehr auch eine der erfolgreichsten Konzert-Künstlerinnen der Welt und wurde sogar in der Fachzeitschrift “Pollstar” aufgeführt. Das Magazin hat ermittelt, welcher Star mit seinen Konzerten international am meisten Umsatz machen und wählte die Schlagersängerin auf Platz sieben in diesem Ranking.

Diese Stars lässt sie hinter sich

Die Konzerteinnahmen betragen dem Bericht zufolge rund 3.2 Mio. Euro im Durchschnitt pro Show. Bei der Menge an Tickets, die sie verkauft und einem Mindestpreis von rund 72 Euro pro Ticket, weiß man auch wie es dazu kommt. Im dem spannenden Ranking überholte sie so mühelos Stars wie Justin Timberlake (Platz 10), Britney Spears (Platz 16) und Shakira (Platz 17).

Nur sie sind erfolgreicher

Von Helene Fischer ungeschlagen bleiben unter anderem nur Taylor Swift (28), die den ersten Platz bekleidet und 8,5 Millionen Euro pro Show einnahm. Pro Ticket dufte man bei der “Shake It Off”-Interpretin aber auch mehr als 100 Euro zahlen. Ed Sheeran (27) residiert auf Platz 2 der Liste. Durchschnittlich nahm er über 80 Euro für ein Ticket und kam so auf stolze 7,02 Millionen Euro pro Show.

Rang drei belegen Jay-Z (48) und Ehefrau Beyoncé (37), da sie trotz Ticketpreis von mindestens 102 Euro “nur” 5,83 Millionen Euro pro Show verdienten. Sie hatten aber auch weniger geplante Auftritte als Taylor und Ed. Dass Einnahmen nicht gleich Gewinn betragen dürfte einleuchten, schließlich muss vbon den Einnahmen neben der Hallenmiete und der Technik auch der ganze Tour-Tross bezahlt werden.

Die erfolgreichsten Live-Künstler

1. Taylor Swift; 9.747.235 Dollar

2. Ed Sheeran; 8.016.172

3. Jay-Z / Beyoncé; 6.643.206

4. U2; 4.855.981

5. Celine Dion; 4.782.217

6. Billy Joel; 4.378.586

7. Helene Fischer; 3.671.517

8. Kenny Chesney; 2.925.526

9. Dead & Company; 2.176.153

10. Justin Timberlake; 2.157.345

11. Roger Waters; 2.055.306

12. „Springsteen On Broadway“; 1.998.097

13. Def Leppard / Journey; 1.808.196

14. Iron Maiden; 1.670.516

15. André Rieu; 1.624.043

16. Britney Spears; 1.552.978

17. Shakira; 1.509.601

18. Luke Bryan; 1.491.571

19. Paul Simon; 1.458.991

20. Harry Styles; 1.420.469