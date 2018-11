Helene Fischer: Jetzt macht sie es mit Eros Ramazzotti

Montag, 26. November 2018 14:38 Uhr

Na, wenn das mal keine Überraschung ist. Schlagerqueen Helene Fischer (34) tut sich jetzt mit Italo-Näselstimmchen Eros Ramazzotti (55) zusammen.

Ob sich das ihre Fans zu Weihnachten gewünscht haben? Jedenfalls pünktlich zum ersten Weihnachtsfeiertag am 25. Dezember gibt es wieder die weihnachtliche „Helene Fischer Show“ im ZDF. Mit dabei wieder jede menge illustre Gäste, die mit der blonden Entertainerin das Fest der Liebe feiern werden. Mit dabei in diesem Jahr Schmusesänger Eros Ramazzotti.

Das erste Treffen steht noch aus

Mit ihm wird sie ein zweisprachiges Duett namens „Per Il Resto Tutto Bene“ anstimmen. Dieser italienisch-englische Song findet sich bereits auf seinem aktuellen Album „Vita Ce N’è“. Doch während des TV-Spektakels treffen die beiden das erste Mal persönlich aufeinander, denn offenbar fanden die Aufnahmen getrennt voneinander statt.

Im Gespräch mit der „Bild am Sonntag“ verriet der Ex von Michelle Hunziker (41), das man bisher nur telefoniert habe. Dabei habe sie einen netten Eindruck auf ihn gemacht und nun sei er gespannt sie persönlich zu treffen. Es bleibt also abzuwarten, wie die beiden Musiker auf der Bühne live harmonieren. Wer in diesem Jahr neben Eros in der Sendung zu Gast sein wird, ist noch geheim.