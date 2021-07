Helene Fischer: Neues Video mit Superstar Luis Fonsi, neues Album und noch viel mehr

Helene Fischer: Neues Album im Herbst und noch viel mehr

22.07.2021 21:15 Uhr

Helene Fischer macht es spannend: Was mag der orangefarbene Kreis bedeuten? Was verbirgt sich hinter dem Countdown. Das regt zu Spekulationen an.

Helene Fischer (36, „Atemlos“) sorgt für Aufregung! Die 36-Jährige hat einen mysteriösen Countdown gestartet. Auf ihrer Webseite wird in orange-farbener Schrift auf schwarzem Hintergrund in Sekundenschritten auf die Nacht vom 5. zum 6. August heruntergezählt. Was für ein Trara!

Welches Ereignis mit Ende ihres 37. Geburtstags, den sie am 5. August feiert, ansteht, wurde bislang nicht weiter erklärt. Seit heute weiß man mehr.

Geheimniskrämerei und Spekulationen

In den Sozialen Medien gab sich Fischer bislang geheimnisvoll. Auf ihrem Instagram-Account zum Beispiel hat sie alle Bilder gelöscht – was man halt so macht, wenn man ein Achtungszeichen setzen will. Auch das ist ein klares Statement: Es tut sich was! Es finden sich keine Fotos von der Sängerin, ihr Profilbild zeigte auf Instagram (811.000 potenzielle Kunden) wie auch auf Facebook und Twitter nur einen oszillierenden orangefarbenen Kreis auf schwarzem Hintergrund.

Die Hintergründe dieses Internet-Auftritts waren noch unklar, Fans spekulierten jedoch über ein neues Album. Das letzte reguläre Studiowerk war immerhin 2017 erschienen. „Jetzt geht es wie gesagt los, die erste Single kommt“, erzählt Fischer in ihrer Instagram-Story. Für ihren ersten neuen Song habe sie sich einen „ganz, ganz, ganz tollen Gast“ als Duettpartner ausgesucht.

Der Herbst/Winter 2021/2022 gehört Helene Fischer

Ein Brancheninsider sagte dazu am Donnerstag gegenüber klatsch-tratsch.de: „Mit der neuen Single ‚Vamos A Marteals‘ als Vorbote zu einem neuen Album läutet sie schlichtweg ihre Rückkehr ins Rampenlicht ein. Es wird ein echt tolles Sommer-Duett mit einem der angesagtesten Popstars der letzten Jahre. Der 6. August ist ein Freitag, seit einigen Jahren der feste Wochentag der Musikindustrie für Neuveröffentlichungen. Da wird es auch ein neues, gerade abgedrehtes Video geben.“ Das Album soll wohl im Oktober kommen.

Bei dem Superstar handelt s sich um Luis Fonsi, mit seinem Welthit „Despacito“ war er lange Zeit Youtube-Rekordhalter …

Das sagte Luis Fonsi über Helene Fischer

Im Interview mit klatsch-tratsch.de sagte der heute 43-Jährige Musiker schon 2019: „Helene ist eine hübsche Frau, eine tolle Sängerin, Tänzerin und Performerin. Sie ist all das, woran man denkt, wenn man an einen Star denkt.“ Am Freitag soll Fischer den Namen des Duettsängers verkünden, erfuhr diese Seite.

Unterdessen gilt es wohl auch als sicher, dass Fischer am 14. August ein Gastspiel beim ARD-Quotenkönig Florian Silbereisen absolvieren dürfte, um die neue Single erstmals einem Millionenpublikum auch live zu präsentieren. In der Schlagermusik-Dauerwerbesendung „Die große Schlagerstrandparty zum Geburtstag“ zelebriert der neue frisch ernannte DSDS-Juror seinen 40. Geburtstag, den er bereits am 4. August feiert.

Neue Tour 2022?

Die „Bild“-Zeitung rundet die Spekulationen um Fischer ab, behauptet: „Es gibt einen Geheimplan, der nun umgesetzt werden soll“. Der umfasse neben einem neuen Album, „große TV-Shows, eine Tournee-Ankündigung und sogar auch eine ZDF-Weihnachtsshow, die nicht wieder aus der Konserve gesendet werden soll.“

Soviel ist sicher: Am 8. April 2022 wird Fischer an der Talstation „Schlossalmbahn“ in Bad Hofgastein in Österreich das 2020 pandemiebedingte Konzert nachholen.

Fischers letztes Album “Die Helene Fischer Show – Meine schönsten Momente Vol.1” erreichte im Dezember 2020 direkt Platz 1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts (GfK). Es war das 7. Nr.-1-Album von Deutschlands erfolgreichstem Showstar.

(dpa/KT)

Der Artikel wurde am 23. Juli ergänzt.