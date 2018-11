Helene Fischer: Wie die Amis die Schlagerkönigin sehen

Sonntag, 25. November 2018 20:32 Uhr

Helene Fischer ist ein Phänomen – und wird nun nicht mehr nur in Deutschland und den angrenzenden deutscssprachigen Ländern wahrgenommen. Selbst jenseits des großen Teiches beschäftigt sich die Presse mit der Schlagerkönigin.

Fischers galaktischer Erfolg hat ihr einen beeindruckenden Eintrag in der aktuellen „Forbes“-Liste der bestverdienenden Entertainerinnen beschert – nach Umsätzen wohlgemerkt! Dort ist die 34-jährige Sängerin mit einem Jahresumsatz von 28 Mio. Euro auf Platz acht gelistet – noch vor Celine Dion und Britney Spears (wir berichteten).

„Viel Glück im nächsten Jahr, Celine & Britney!“

Auch im englischssprachigen Ausland wird das Phänomen Fischer seitdem wahrgenommen. Während der britische „Guardian“ über ihre „Bierhallen-Musik“ und das rückständige Frauenbild lästert, das sie vermittele, sieht die US-Presse die Sache anders. So hält das renommierte New Yorker Livestyle-Blatt „Paper Magazine“ in einem ausführlichen Artikel fest: „Diese Frau ist einer der mächtigsten Pop-Stars der Welt!“, und gratuliert der Schlager-Queen brav: „Herzlichen Glückwunsch, Helene, dass du es so beeindruckend in die ‚Forbes‘-Liste geschafft hast. Celine und Britney, viel Glück im nächsten Jahr.“ Soviel zum Lob.

„Nicht gerade geschmackvoll, aber es macht Spaß“

„Sie hat nur 556.000 Instagram-Follower, was zwar beeindruckend ist, aber kein direkten Vergleich mit den 73,5 Millionen von Katy Perry“ heißt es da an anderer Stelle.

Und weiter: „Fischer hat Ähnlichkeiten mit Celine Dion – sie decken eine Reihe derselben Diva-Pop-Standards ab. Im Gegensatz zu Dion sind ihre Songs jedoch in einer Folk-Disco-Tradition verwurzelt, die ihren Höhepunkt im Deutschland der 60er und 70er Jahre hatte. Schlagermusik ist eine kitschige Massenware, die per Definition uncool ist. Es ist nicht gerade geschmackvoll, aber es macht Spaß. Fischer hat sich in den letzten Jahren auf einen cleanen Sound eingestellt, doch die meisten ihrer populären Songs werden immer noch von einem trashig eingängigen Eurodisco-Beat unterstützt. Ihre bis dato höchstnotierte Chart-Single ‚Atemlos durch die Nacht‘, verkörpert den Schlager-Pop-Hybridstil, der sie so beliebt und reich gemacht hat.“