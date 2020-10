30.10.2020 15:48 Uhr

Heute Abend im Stream: Sam Smith mit neuem Album live aus London

Konzerte finden pandemiebedingt nicht statt. Im Internet gibt es sie aber noch: die Shows der Superstars! Klatsch-tratsch.de-Autorin Katja Schwemmers gibt in regelmäßigen Abständen Streaming-Tipps zu Online-Events, damit es auf dem heimischen Sofa nicht langweilig wird. Heute: Ausnahmestimme Sam Smith und sein Album-Release-Konzert live aus den Londoner Abbey-Road-Studios.

Nun ist es endlich da: Das dritte Studioalbum „Love Goes“ von Sam Smith mit 17 tollen Songs. Eigentlich sollte es „To Die For“ heißen und im Frühjahr erscheinen.

Doch dann kam Corona dazwischen und der Oscar- und Grammy-Gewinner entschied, dass der Titel nicht mehr passte und es in düsteren Zeiten etwas mehr Aufmunterung bedarf. Neue Songs kamen hinzu, Disco und Dance, und mit jedem vorab veröffentlichten Lied offenbarte Smith mehr seiner facettenreichen und flamboyanten Persönlichkeit.

Sam Smith tanzte sich frei

Er sprach über Bodyshaming, überwand die Scham und schwamm im offenen Meer. Er outete sich als nicht-binäre Person und bat darum, ihn fortan nicht mehr mit männlichem Pronomen anzusprechen. Und vor allem: Er tanzte sich frei, gern auch mal in High Heels und besonders schön in seinen offiziellen Videos zu den Singles „How Do You Sleep?“ und „Diamonds“. Kein Zweifel: Sollten Außerirdische uns doch mal kennenlernen wollen, sollten wir Sam vorschicken! Er ist der moderne Mensch, der den Zeitgeist repräsentiert. Und es ist nicht nur inspirierend, ihm auf seiner Reise zu sich selbst zuzuhören und zuzusehen, es macht auch verdammt viel Spaß!

Fans können Fragen stellen

„Ich bin so gehyped wegen heute Nacht“, ließ Sam Smith seine Fans über Instagram wissen. Neue und alte Songs will er bei seinem Live-Stream aus den Londoner Abbey Road Studios singen. Fans können sich zudem mit Fragen einbringen.

Und: Es wird die einzige Möglichkeit sein, in diesem Jahr eine Live-Show des „Lay Me Down“-Interpreten zu sehen.

Der musikalische Abend dürfte wie Medizin sein für Lockdown-geplagte Menschen. „Es ist so eine komische Zeit, um Musik zu veröffentlichen, aber ich hoffe, diese Platte kann euer Freund sein – bei mir war es so“, meint Smith und fügt hinzu: „Das Album zelebriert die Jugend, die Musik und das Singen wie eine Drama Queen.“

Heute (30. Oktober) um 21 Uhr deutscher Zeit geht es los. Tickets für den Album-Release-Stream von „Love Goes“ gibt es ab 11,50 Euro unter www.samsmithworld.com, www.ticketmaster.de oder www.samsmith.world/AbbeyRoadTixFP