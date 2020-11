27.11.2020 19:38 Uhr

Heute im Stream: Bon Jovi spielen ihr neues Album for free!

Live-Konzerte finden coronabedingt nicht statt. Im Netz gibt es sie aber noch: die Shows der Superstars! Klatsch-tratsch.de-Autorin Katja Schwemmers gibt Streaming-Tipps zu Online-Events, damit es auf dem heimischen Sofa nicht langweilig wird. Heute: Bon Jovi stellen ihr neues Album „2020“ live vor!

„On A Night Like This“ nennen Bon Jovi ihr Livestream-Event, das in der Nacht von Freitag auf Sonnabend (28. November) punkt Mitternacht deutscher Zeit startet. Das Tolle ist: Jeder kann dabei sein, denn die Herren werden den Quarantäne-Konzertfilm kostenlos auf der Facebook-Seite der Band stattfinden lassen. Was für ein Geschenk an ihre Fans am Ende eines schwierigen Jahres!

Studioalbum „2020“ live

Bon Jovi wollten das neue Album „2020“ eigentlich schon im April veröffentlichen. Doch dann kam der Lockdown dazwischen, es gab Infektionen innerhalb der Band, und Jon Bon Jovi zeigte sich einmal mehr als Wohltäter für die Armen der Gesellschaft, in dem er mit seiner „Soul Kitchen Foundation“ Foodbanks tatkräftig unterstützte. Der nachträglich aufgenommene Song „Do What You Can“ (zu deutsch: Tue was du kannst) ist diesbezüglich als Statement zu verstehen. „American Reckoning“ handelt indes von der Ermorderung von George Floyd.

Bei dem Streaming-Event wird die Band das neue Werk in Gänze spielen. Im Trailer dazu sieht man, dass Bon Jovi das Corona-Protokoll offensichtlich befolgt haben: Jon machte brav einen Covid-Test.