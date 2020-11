14.11.2020 14:30 Uhr

Heute live auf Insta: „Disco 2000“-Star Jarvis Cocker!

Konzerte finden pandemiebedingt live nicht statt. Im Netz gibt es sie aber noch: die Shows der Superstars! Klatsch-Tratsch.de-Autorin Katja Schwemmers gibt in regelmäßigen Abständen Streaming-Tipps zu Online-Events, damit es auf dem heimischen Sofa nicht langweilig wird. Heute: der ehemalige Pulp-Frontmann Jarvis Cocker mit seiner „Domestic Disco“.

Nicht nur auf dem europäischen Festland steckt die Menschheit im Lockdown fest, auch auf der britischen Insel. Doch Jarvis Cocker versüßt uns den Samstagabend; nach längerer Pause begibt er sich einmal mehr hinter die Turntables und lädt zur „Domestic Disco“ in seinem Wohnzimmer ein. Und das satte zwei Stunden lang!

Heute (14. November) um 21 Uhr deutscher Zeit geht es los mit der Live-Übertragung auf seinem Instagram-Kanal.

Extravagante Show aus einer Höhle

Wer danach noch Bock hat: Der Konzertmitschnitt „Jarv Is… Beyond The Pale – Live From Centre Of The Earth“ kann für 15 britische Pfund bei Dice angeschaut werden. Jarvis hat dafür mit neuer Band alle Songs seines neuen Albums in der Höhle Peak Cavern in Derbyshire, Großbritannien, performt und mitfilmen lassen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: atmosphärische Musik trifft auf coole Location. Außerdem gibt es an diesem von Cocker selbst kuratierten Abend eine Karaoke-Session und Unveröffentlichtes aus seiner Schatztruhe. Tickets gibt es beim Webstreaming-Dienst Dice unter diesem Link.