02.10.2020 14:36 Uhr

Hier sind Jürgen Drews & Ben Zucker mit dem Evergreen „Ein Bett im Kornfeld“

Es gibt Lieder, die gehören zur DNA der Bundesrepublik – und dann gibt es „Ein Bett im Kornfeld“. Kaum ein Schlager hat je diesen Status aus Kult und Legende erreicht wie Jürgen Drews großer Hit von 1976, und kaum einer hat jemals so viele Grenzen überschritten.

Er wird auf Malle gefeiert und läuft in jeder Disco des Landes, er wurde in den 90ern zum chartstürmenden Rap-Song und noch heute kann ihn jeder mitsingen, denn ganze Generationen sind bereits mit ihm aufgewachsen. Der Titel ist ein Ohrwurm, der nie verschwunden ist und immer bleiben wird, denn Ein Bett im Kornfeld zelebriert die Liebe und das Leben, die Freiheit und das Glück am Dasein wie kein anderes Lied.

Jubiläumsalbum von Jürgen Drews

Klar, dass das „Das Ultimative Jubiläums-Best-Of-Album“ (Album-Veröffentlichung 23. Oktober 29020), mit dem Jürgen Drews in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag feiert, mit diesem Lied beginnen muss. Und klar, dass es als Single von der Veröffentlichung dieses ganz besonderen Albums künden muss!

Denn wie fast jedes Lied auf diesem jetzt schon begehrten Sammlerstück, hat sich Jürgen auch für seinen größten Erfolg einen angemessenen Gast geholt, um den Klassiker im ganz neuen Gewand frisch einzuspielen – nämlich niemand Geringeren als Ben Zucker.

Ben Zucker – der Überflieger der letzten Jahre

Ben zählt spätestens seit er im Sommer 2018 mit Helene Fischer auf Stadiontournee unterwegs war, zu den ganz Großen der Szene. Sein Album „Wer sagt das?!“ ging auf Nummer eins der Charts und seine erste große Solo Tour fand in den ausverkauften Arenen Deutschlands statt. Mit seiner unverkennbaren Stimme ist er der perfekte Partner, um „Ein Bett im Kornfeld“ neu zu interpretieren.

40 Jahre später frisch aufpoliert

Zusammen zelebrieren sie liebevoll den Klassiker und seine Country-Wurzeln („Ein Bett im Kornfeld“ basiert auf „Let Your Love Flow“ von den Bellamy Brothers) und verweben ihn sanft mit modernen Beats für die Tanzfläche, um ihn endgültig unwiderstehlich zu machen. Sie beweisen, warum Jürgen Drews auch heute noch, über 40 Jahre nachdem er das erste Mal die Charts eroberte, weiterhin ganz oben ist.

Niemand hat mit so viel Charme und Spaß an der Musik alle Höhen und Tiefen des Lebens gemeistert und seine Erfahrungen in Melodien und Texte gepackt. Deshalb ist auch das neue „Bett im Kornfeld“ ein ganz großer Schlager in bester Tradition, der wieder alle Fans begeistern wird und darüber hinaus jeden daran erinnern, dass es immer etwas zu feiern gibt.