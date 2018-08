Hier singt Cher den frühen ABBA-Hit „SOS“

Donnerstag, 23. August 2018 21:44 Uhr

Nachdem die einzigartige Cher kürzlich mit ihrer Interpretation des ABBA-Hits “Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)” ihr am 28.09. erscheinendes neues Album “Dancing Queen” ankündigte, schickt sie heute mit “SOS” nun einen weiteren Vorboten ins Rennen.

Auf dem Album “Dancing Queen” verbeugt sich die Oscar-, Emmy- und Grammy-prämierte Ikone – die im jüngsten Hollywood-Megahit “Mamma Mia! Here We Go Again” zu sehen war – vor der Musik von ABBA. Wer erwartet, dass Madame sich mit eigenen Interpretationen an das Werk der schwedischen Hitgiganten wagt, wird enttäuscht sein. Die 72-Jährige bleibt ganz nah an den Originalen. Schiss oder doch Ehrfurcht vor der soundtechnischen Komplexität des Evergreens von 1975?

Aber dann gesteht die Diva: “Das Singen der Songs war schwieriger als ich gedacht hätte, aber ich bin unglaublich happy mit dem Ergebnis”.

Übrigens: Am 02. Dezember bekommt Cher in Washington übrigens den Kennedy-Preis (Kennedy Center Honors) verliehen. Einen Tag später feiert das Musical “The Cher Show” am Broadway Premiere.