Hinweis auf neues Ärzte-Album: 19 neue Songs im Herbst?

Die Ärzte bleiben während der Pandemie kreativ.

12.04.2021 15:28 Uhr

Vor einem knappen halben Jahr erst ist das Ärzte-Album „Hell“ erschienen, jetzt ist offenbar neues Material im Anmarsch. Die Ankündigung ist typisch für die Berliner Spaß-Punker.

Die Berliner Punkrock-Band Die Ärzte deutet mit einem nicht allzu rätselhaften Hinweis auf ein neues Album hin.

„Was hat 19 neue die ärzte-Lieder & erscheint im Herbst?“ – mit diesem Satz verkündet das gezeichnete Band-Maskottchen „Schnecki“ mit einem Schild auf der Band-Webseite eine kommende Neuproduktion. Alles was die Schnecke mitteile, könne als bare Münze genommen werden, sagte eine Sprecherin der Band auf Anfrage ohne Einzelheiten zu nennen.

Ärzte-Tour verschoben

Bereits ausverkauft ist die „Berlin Tour MMXXII“ der Ärzte, die von Mai bis August 2022 durch neun Clubs und Konzerthallen führen soll. Außerdem soll es in Berlin Konzerte in der Zitadelle Spandau, der Parkbühne Wuhlheide und am Flughafen Tempelhof geben. Auftakt ist demnach am 7. Mai 2022 im Club „Schokoladen“ in Mitte.

Die Band um Bela B (58), Farin Urlaub (57) und Rodrigo Gonzalez (52) hatte in der Corona-Krise mit einer Lesung und einer Spendenaktion um Unterstützung für Berliner Clubs geworben.