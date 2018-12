Hugel: Das ist die neue Single von Mr. „Bella Ciao“

Samstag, 1. Dezember 2018 16:27 Uhr

Da ist er wieder: Nachdem Hugel mit seinem Remix von El Profesors „Bella Ciao“ denn Sommerhit 2018 landete, schickt er jetzt einen neuen Banger ins Rennen.

Mit seinem neuesten Track „WTF“ wird Hugel in der Musikwelt einmal mehr Wellen schlagen. Nachdem er im vergangenen Jahr mit der Gold-veredelten Single „I Believe I’m Fine“ an der Seite von Robin Schulz die Charts eroberte, hielt sich der französische DJ und Producer auch 2018 im Gespräch. Neben einer Kollaboration mit R&B-Superstar Taio Cruz auf seiner Single „Signs“ erwies sich sein „Bella Ciao“-Remix als die größte Partyhymne des Jahres.

Ist das sein nächster großer Hit?

Der Song sammelte weltweit bislang 150 Millionen Streams und hat Gold-Status in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Anstatt sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen, legte Hugel jüngst mit seinem Remix von „Ce Soir?“ nach, der auch reichlich Beachtung fand.

Die neue Single „WTF“ ft. Amber van Day soll das nächste große Ding werden. Passend mit „WTF“ betitelt, ruft der Track WTF-Momente in Serie hervor, beginnend mit einem satt pumpenden In-your-face-Beat, der von Sekunde eins mit der Tür ins Haus fällt. Einmal mehr stellt Hugel sein untrügliches Gespür für die Wahl des perfekten Samples unter Beweis (in diesem Fall Charles Aznavours 1966er-Klassiker „Parce que tu crois“, bekannt auch aus Dr. Dre’s 2001er-Track “What’s The Difference”), kombiniert mit einem Händchen für mitreißende Melodien und unverschämt gute Beats. Ob er damit an seinen Sommerhit anknöpfen kann, wird sich jetzt zeigen …