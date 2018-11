Hugh Jackman geht auf Tour: Wann und wo gibt’s Tickets?

Donnerstag, 29. November 2018 17:44 Uhr

Hugh Jackman kommt – und singt! Der australische Hollywood-Export hat heute die Termine für seine erste Welttournee bekanntgegeben. Im Mai und Juni kommenden Jahres reist der smarte Australier mit einer großen Show-Produktion und eigenem Live-Orchester rund um den Globus – im Gepäck die beliebtesten Songs aus den Kino-Blockbustern „The Greatest Showman“ und „Les Misérables“ sowie viele weitere Broadway- und Film-Hits.

Die Jackman-Fans in Deutschland können sich auf einen ebenso unterhaltsamen wie glamourösen Show-Abend mit einem echten Weltstar und zahlreichen musikalischen Highlights freuen. Deutschland steht dabei gleich viermal auf dem Reiseplan: Jackman feiert nicht nur den Auftakt seiner „Hugh Jackman – The Man. The Music. The Show.”-World Tour am 13. Mai in der Hamburger Barclaycard Arena, er wird auch am 14. Mai in der Berliner Mercedes-Benz Arena auftreten.

Ebenso wie zwei Tage später, am 16. Mai, in der Lanxess Arena in Köln und am 21. Mai in der SAP Arena in Mannheim.

Vom Actionheld zum Musicalstar

Hierzulande ist Hugh Jackman den meisten Menschen sicherlich als Action-Held und Tough Guy aus Filmen wie „Password: Swordfish“, „Real Steel“, „Australia“ und natürlich durch seine Rolle als Logan aka Wolverine in der Marvel Blockbuster-Reihe „X-Men“ bekannt.

Dabei versteht es „The Sexiest Man Alive“, zu dem ihm das People Magazin vor einigen Jahren kürte, aber nicht nur meisterlich, auf der Kino-Leinwand zu überzeugen, sondern er ist auch ein großartiger Sänger und Tänzer, der trotz einer beeindruckenden Hollywood-Karriere immer wieder gern auf die Bühne zurückkehrt.

Preisregen

Auch dort, u.a. in Produktionen am Broadway und im Londoner West End, sorgt er regelmäßig für Furore. Es verwundert daher nicht, dass Jackman seine erste Oscar-Nominierung als Bester Darsteller für seine Leistung in dem Kino-Hit „Les Misérables“ erhielt, die basierend auf der erfolgreichen Bühnenproduktion aus dem berühmten gleichnamigen Roman von Victor Hugo entstand. Jackmans herausragende Leistung als Protagonist Jean Valjean in dem Film wurde darüber hinaus mit dem Golden Globe Award als Bester Darsteller sowie Screen Actors Guild (SAG) Award- und BAFTA-Nominierungen belohnt.

Tickets ab 5. Dezember

Auch in seinem aktuellsten Film „The Greatest Showman“ hat der Mann aus Down Under erneut die Gelegenheit, seine Leidenschaft wie auch sein Talent für Gesang und Tanz unter Beweis zu stellen. Prompt brachte ihm die Rolle als P.T. Barnum eine erneute Golden Globe-Nominierung ein. Der Soundtrack des Films hat weltweit Rekorde gebrochen und in vielen Ländern, darunter Großbritannien und Amerika, den Multi-Platinum-Status erreicht.

Der Vorverkauf startet am Mittwoch, den 5. Dezember, um 10 Uhr mit einem exklusiven Presale über eventim.de, der Verkauf an den bekannten Vorverkaufsstellen beginnt am Freitag, den 7. Dezember, um 9 Uhr.