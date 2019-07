Iggy Pop kehrt mit einem düsteren Lebenszeichen zurück

Donnerstag, 18. Juli 2019 23:20 Uhr

Im Herbst haut Goldlöckchen Iggy Pop (72) sein neues Album „Free“ raus. Als kleine musikalische Einstimmung gibt es schon jetzt die gleichnamige Singleauskopplung. Knackige drei Jahre mussten seine Fans auf neue Musik warten, doch nun ist es so weit.

Über den Prozess, der Iggy und seine Hauptmitstreiter Leron Thomas und Noveller zu diesem einzigartig kontemplativen und düsteren Beitrag zu Iggy Pops Diskographie geführt hat, sagt er: „Dies ist ein Album, auf dem andere Künstler für mich sprechen, aber durch meine Stimme… Nach Abschluss der Touren, die auf Post Pop Depression folgten, spürte ich, dass ich das Problem ständiger Unsicherheit losgeworden bin, welches mein Leben und meine Karriere viel zu lang verfolgt hatte. “

„Ich war einfach erschöpft“

Weiter erklärt der blonde Sunnyboy: „Zugleich war ich aber einfach erschöpft. Ich wollte nur noch meine Sonnenbrille aufsetzen, mich umdrehen und fortgehen. Ich wollte frei sein. Ich weiß, das ist eine Illusion und Freiheit nur etwas, das man fühlt. Aber ich habe mein Leben immer in der Überzeugung gelebt, dass Freiheit das einzige Gefühl ist, das es wert ist, ihm nachzujagen. Es ist alles, was man braucht. Nicht unbedingt Zufriedenheit oder Liebe – aber das Gefühl, frei zu sein“.

Quelle: instagram.com

Und er schließt: „So this album just kind of happened to me, and I let it happen.“ (zu deutsch: Da Album ist einfach passiert und ich ließ es zu)

Tracklist „Free“

1. Free

2. Loves Missing

3. Sonali

4. James Bond

5. Dirty Sanchez

6. Glow In The Dark

7. Page

8. We Are The People

9. Do Not Go Gentle Into That Good Night

10. The Dawn