Imagine Dragons: Hier ist das Video zum neuen Hit "Follow You"

18.03.2021 08:54 Uhr

“Follow You”, der neue Hit der Imagine Dragons, ist der erste Vorbote auf das kommende Album der Band aus Las Vegas. Jetzt gibt es das Video.

Das Video zum neuen Hit der Imagine Dragons wurde im „Venetian Theatre“ des „Venetian Resort“ in Las Vegas gedreht, der Heimststadt der Band, gedreht. Hauptdarsteller sind die beiden Schauspieler (und Pärchen) Rob McElhenny & Kaitlin Olson. Regie führte Matt Eastin, der schon einige Hits der Band in Szene setzte.

Kaitlin Olson aus „Taffe Mädels“

Rob McElhenny, ein US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor, steckt als Produzent hinter den Formaten „It’s Always Sunny in Philadelphia“ (FXX), und „Mythic Quest“ (Apple TV+), dessen zweite Staffel sehnsüchtig erwartet wird. Auch Kaitlin Olson kennt man aus „Taffe Mädels“, „It’s Always Sunny in Philadelphia“, zudem war sie u.a. in „The Mick“, „Curb Your Enthusiasm“ und „Finding Dory“ zu sehen.

Dan Reynolds nach der Trennung von seiner Frau

Das Liebeslied wurde von Sänger Dan Reynolds geschrieben, der nach einer sieben-monatigen Trennung wieder mit seiner Frau zusammen kam und diese dann auch ein zweites Mal heiratete. „Ich wollte, dass [das Lied] eine Liebe darstellt, die realistisch ist. Eine, die nicht perfekt ist, aber Bestand hat“, so Reynolds.