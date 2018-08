Ist Dean Lewis das nächste große Ding im Popbiz?

Dienstag, 14. August 2018 20:48 Uhr

Neues aus unserer Newcomer-Abteilung! Dean Lewis hat gerade die Spotify Top 50 geknackt und marschiert weiter auf dem Weg nach oben. Der australische Singer-Songwriter trifft mit “Be Alright” und einem zauberhaften Musikvideo die Gefühle all jener mit Liebeskummer und gibt uns damit einen ersten Vorgeschmack auf sein kommendes Debütalbum.

In dem neuen Song des australischen Singer-Songwriters geht es um die ganz großen Gefühle: Liebe, Verrat, Enttäuschung. Verwebt hat Dean Lewis diese in einer ehrlichen und mitreißenden Ballade. Die hoffnungsvolle Botschaft, die am Ende bleibt: Auch Schmerz ist nur vorübergehend und wird irgendwann vergehen.

Die Inspiration für die Lyrics zu „Be Alright“ hat Dean Lewis in einigen Beziehungen gesammelt.

Er selbst sagt über seinen neuen Song: „‚Be Alright‘ handelt eigentlich von ein paar verschiedenen Beziehungen – einige waren meine und einige von Freunden. Ich nahm kleine Stücke aus jeder dieser Erfahrungen und kombinierte sie in einem Song. Für Leute, die sich Sorgen um mich machen, weil das Lied so traurig ist – vertraut mir, mir geht es gut. Das Lied handelt eigentlich von Hoffnung und dem Wissen, dass am Ende alles gut wird und du dich mit guten Leuten umgibst.“