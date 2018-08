Ist Vokalakrobatin Ilira besser als Rihanna?

Donnerstag, 30. August 2018 18:36 Uhr

Neues aus unser Abteilung Newcomer! Ilira gilt als wohl größte Entdeckung der aktuellen Popmusik. Das Vier-Oktaven-Stimmwunder klettert mit ihrer virtuosen Vokalakrobatik auf den Pop-Thron und nistet sich dort mit eingängigen Hooks samt cleveren Texten ein.

Ausgelöst durch die Debut-Single „Whisper My Name“, umgibt Ilira ein unaufhaltsamer Hype als internationales Ausnahmetalent, dem sich derzeit keiner entziehen kann. Neben ihrer Stimmgewalt, sind ihre Markenzeichen der selbsternannte glitter-urban-Pop, clevere Textzeilen und exzentrische Outfits. Entdeckt wurde der heiße albanische Export von Rap- Mogul Prinz Pi.

Als Kind kosovo-albanischer Eltern wächst das Mädel in einer Schweizer Kleinstadt auf und sorgt schon früh für rebellischen Wind in der idyllischen Landluft. Ein breitgefächerter Musikgeschmack von Rihanna über Nirvana zeigt bereits im Kindesalter, dass Ilira zu einer facettenreichen Künstlerin heranwachsen könnte.

Umzug nach Berlin

Nach ersten Schulauftritten, bahnt sich die Musikerin ihren Weg hin zu größeren Bühnen und schafft es bis ins albanische und Schweizer Fernsehen. Noch nicht am eigenen Ziel angekommen, fängt die Visionärin mit Tunnelblick schließlich an, eigene Songs zu schreiben mithilfe von Beats, die sie online kauft. Wenig später lädt sie Video-Snippets von selbstgeschriebenen Songs auf Instagram hoch und wird kurzerhand von keinem geringeren als Rap-Mogul Prinz Pi angeschrieben. „Die durchweg positiven Reaktionen aus dem Ausland haben mich total geflashed. Prinz Pi wollte mich unbedingt nach Deutschland holen und so geschah es dann letztlich auch.“ Ilira packt ihren Glitzer-Koffer und zieht nach Berlin.

Im August 2018 unterschreibt Ilira schließlich einen Label-Deal bei FOUR/Sony Music und arbeitet seither unter anderem in Los Angeles und London an ihrem Debüt-Album. Gerade gab es Weltpremiere ihrer ersten Single ‚Whisper My Name‘! Der Anfang eines neuen Kapitels in ihrer Geschichte ist also gemacht.