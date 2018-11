J.Lo muss mal wieder beweisen, wie heiß sie mit 49 noch ist

Freitag, 9. November 2018 14:31 Uhr

Jennifer Lopez ist mit 49 noch total knackig und robbt mal wieder nur im Tanga bekleidet durch ihr neues Musikvideo „Me Guste“.

Der Song ist ein Feature mit dem puertoricanischen Sänger und Rapper Bad Bunny. Das Video zu dem eingängigen Song wurde nun veröffentlicht und zeigt die Lopez mal wieder mächtig in Aktion.

Kommen wir zuerst jedoch zum Song: „Me Guste“ ist eine Latin-Trap- und Reggaeton-Nummer, wie sie gerade aktuell im Radio hoch und runter laufen. Sänger Bad Bunny ist längst kein unbekannter Name und veröffentlichte letzten Monat zusammen mit Drake den Hit „Mia“ und im August die Nummer „Esta Rico“ mit Will Smith und J.Lo’s Ex Marc Anthony.

Quelle: instagram.com

Jennifer Lopez tut das, was sie am Besten kann

Im Musikvideo zu „Me Guste“ zeigt sich Jennifer Lopez wieder sexier denn je und beweist, sie kann es mit ihren fast 50 Jahren noch locker mit den jungen Hüpfern der Branche aufnehmen. Und das reibt sie liebend gerne jedem unter die Nase, ganz nach dem Motto: „Schaut her, Mama weiß wie es geht.“

Quelle: instagram.com

Wahlweise im Tanga oder im Bikini gibt J.Lo alles und räkelt, robbt und tanzt sich durchs Video. Auch ihr berühmter Popo kommt nicht zu kurz und wird leicht bekleidet gen Kamera gestreckt.