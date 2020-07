Montag, 20. Juli 2020 13:37 Uhr

Jacid Baby: Ex-„Lindenstraße“-Star Jannik Scharmweber rappt jetzt!

Ex-"Lindenstraße"-Star Jannik Scharmweber ist unter die Rapper gegangen und veröffentlich als Jacid Baby nun "Super Real". Der 30-Jährige lief bereits für die Fashion Week in New York, Paris, Mailand und London als Model über die Laufstege und spielte fünf Jahre lang im Ensemble der "Lindenstraße" mit.

Jannik Scharmweber aka Jacid Baby lebt für die Kunst. Neben dem Modeln und Schauspielern entdeckte er schließlich seine Leidenschaft für die Musik. Er brachte sich Music- und Beat Design bei und merkte recht schnell, dass das Musikmachen an seinem iMac für ihn der vollkommene Deal ist.

Kein normales Leben

Er kreierte den Charakter Jacid, um sich in der Vielfältigkeit der Trap Musik verwirklichen zu können. Aus seinen eigenen vier Wa?nden produziert er nun seit 2019 Trapinstrumentals, eigene Rap/Trap Lieder, sowie Techno, Lo-Fi-, Liquid Drum & Bass und Deep House.

Als Jacid sehr jung war, war er schüchtern. Heute fühlt es sich für ihn eher an als habe er bereits zwei Leben hinter sich. Keine „normalen“ Leben, soviel ist klar. Rockstar-Leben mit dem Bewusstsein eines Kleinstadt-Jungen und jetzt der reflektierte Lost Boy.

Er hat viel erlebt und viel gesehen, ob in der Zeit als jugendlicher in Lüneburg oder als erwachsenes Model in New York. Ihn schreckt nichts mehr ab. „So nach dem Motto: Das Berghain ist auch ganz OK”, sagt Jacid.

Quelle: instagram.com

Alles „super real“

Alles selfmade, alles real ist die Devise von Jacid Baby. Er steht für Gleichberechtigung und seine Musik ist für ALLE da. „No racist shit, no homophobic shit … It’s all love!!!”. Mit seiner Musik will er von jung bis alt die Menschen zum Strahlen und positiven Ausrasten bringen.

Die Single “Super Real” ist der Auftakt einer Reihe von Tracks aus Trap/Cloud-Rap mit viel poppigen Einflüssen. Der Song soll vermitteln wie sich das wilde Leben als Model von Jacid in den letzten Jahren angefühlt haben könnte, wie das Leben als Model wirklich ist.

Für das Video zum Song engagierte er seine echten Freunde, die er in der Zeit als Model kennenlernte, „super real“ eben.