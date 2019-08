James Bay will sich mit Killers-Star Brandon Flowers zusammentun

Montag, 5. August 2019 20:28 Uhr

James Bay (28) hat mit dem The Killers-Star Brandon Flowers (38) an neuer Musik gearbeitet. Nach Informationen der „Bizarre“-Kolumne der „The Sun“-Zeitung schrieben der „Hold Back The River“-Interpret und der Frontmann der US-Band gemeinsam an dem „Easy Distraction“-Track.

Obwohl noch nicht bekannt ist, wer welche Rolle in dem Song einnimmt, wurde enthüllt, dass die Stars Hilfe von Tommy King und Ariel Rechtshaid (40) bekamen. Im Mai überraschte der Sänger seine Fans mit der Veröffentlichung des Albums „Oh My Messy Mind“, auf dem die Single „Peer Pressure“ zu hören ist, die der Musiker mit Julia Michaels (25) aufnahm.

Neue Songs am 6. September

Der Frauenschwarm brachte bereits zwei Studioalben heraus, darunter befinden sich „Chaos and the Calm“ von 2015 und „Electric Light“ vom letzten Jahr. Der 28-jährige Star tourte zusammen mit Popstar Ed Sheeran (28) im Rahmen von dessen „Divide World Tour“-Tournee und kooperierte mit den Legenden der irischen Boyband Westlife auf deren Platte ‚“Spectrum“. Die Hälfte des Albums wurde mithilfe von Ed Sheeran geschrieben.

Quelle: instagram.com

Des Weiteren wurde bekannt gegeben, dass der „Shape of You“-Interpret neben dem Track „Hello My Love“ auch an fünf weiteren Songs zusammen mit dem Produzenten Steve Mac (47) arbeitete, die am 6.September erscheinen.