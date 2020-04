James Blake veröffentlicht neue Single „You’re Too Precious“

Trotz Corona: James Blake (31) wird noch in dieser Woche seine neue Single ‚You’re Too Precious‘ herausbringen.

Der britische Songschreiber hatte den Song bereits angekündigt und verriet jezt während eines Interviews auf Instagram Live, dass das Lied am 24. April erscheinen wird.

Quelle: instagram.com

Kommt auch ein Album?

James, der mit der Darstellerin Jameela Jamil (34) zusammen ist, hatte vor kurzem erklärt, dass es in dem Liebeslied darum geht, dass „man jemandem einfach die Last von den Schultern nehmen will und den Menschen mit Liebe überschütten möchte“.

Der ‚Limit to Your Love‘-Künstler fügte hinzu, dass er keine Versprechen abgeben kann, ob er ein neues Album herausbringen wird. In einem Interview mit dem ‚Billboard‘-Magazin verriet James: „Wir werden sehen, welche Takes zu Material werden. […] Dieses Mal will ich einfach die Unschuld behalten, in einem Raum zu sein und einfach Musik zu machen und mich nicht wirklich darum zu kümmern, wozu es führt.“

Der Musiker hat auch darüber gesprochen, dass er nun eine neue Herangehensweise hat, da er sich nun „sicherer in seiner eigenen Haut fühlt”. James war in letzter Zeit sehr beschäftigt, weil er aufgrund der Coronavirus-Krise für seine Fans Konzerte über Instagram Live gespielt hat. (Bang)