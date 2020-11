01.11.2020 20:07 Uhr

Jason Derulo betrachtet seine Karriere wegen Corona jetzt anders

Jason Derulo hat durch den Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie seine Karriere noch einmal überdacht.

Der 31-Jährige gab zu, dass er letztes Jahr nur insgesamt 60 Tage zu Hause verbrachte, weil er ständig für Konzerte, Auftritte und andere Projekte auf der ganzen Welt unterwegs war. Doch in diesem Jahr zwang ihn Corona, wie so viele andere dieses Jahr, aber dazu, ein wenig kürzer zu treten und seine Arbeit neu zu bewerten.

Er will mehr Zeit zu Hause verbringen

Im Gespräch mit dem „new!“-Magazin erklärte der Musiker jetzt: „Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich wieder so intensiv unterwegs sein werde wie vor dem Lockdown. Natürlich möchte ich wieder raus und auf Tour gehen, aber ich habe so viel gemacht, dass ich auch meine Zeit zu Hause wirklich im Auge behalten werde.“

„Du musst es mehr wollen, als jeder andere“

Außerdem sprach der Sänger im Interview über seinen Erfolg. Obwohl Derulo heute weltberühmt ist, betonte er, dass sein Weg kein leichter war. Auf die Frage, welchen Rat er jemandem geben würde, der in die Branche einsteigen wolle, sagte er: „Mach es nicht. Nein, also ernst gemeint: du musst dein Herz und deine Seele hineinstecken. Es ist wie alles andere – es gibt eine Menge Leute, die diesem Spitzenplatz hinterherjagen, also muss deine Arbeitsmoral den Unterschied machen. Du musst es mehr wollen als jeder andere.“

Mehr zum Thema:

Seine neue Freundin ist Influencerin

Die Zeit, die er ab jetzt zu Hause genießen will, nutzt der 31-Jährige aber sicher nicht nur alleine, sondern mit seiner neuen Freundin Jena Frumes. Die 27-jährige Influencerin hat beeindruckende 4,2 Millionen Anhänger und begeistert ihre Fans mit heißen Fotos im Bikini, sowie Pärchenfotos mit Jason. Eine Quelle sagte gegenüber der „Sun“: „Jason und Jena waren noch nicht lange zusammen, bevor die Ausgangssperre angefangen hat, aber sie haben beschlossen, den Schritt zu wagen – und sie lieben es“. Der Insider fügte hinzu: „Sie sind beide kontaktfreudig, lebhaft und spontan, also passen sie wirklich gut zusammen“.

Galerie

Gemeinsame Isolation

„Für eine Weile wollte Jason nicht in einer Beziehung stecken bleiben, besonders wenn er auf der ganzen Welt auftritt. Aber das fühlte sich einfach richtig an und er will sehen, was passiert“. Jasons jüngste Romanze war 2016 mit dem Dessous-Model Daphne Joy. Zuvor war er drei Jahre lang mit Sängerin Jordin Sparks zusammen, bis sie sich 2014 trennten.

Jason und Jena haben sich während der Coronavirus-Pandemie in seiner Villa in Los Angeles zusammen isoliert.