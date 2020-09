24.09.2020 20:51 Uhr

Jason Derulo: Ist er TikTok-süchtig?

Jason Derulo hat über die Social Media-Plattform TikTok gesprochen. Der "Take You Dancing"-Interpret, der aktuell mit Model Jena Frumes liiert ist, hat in den letzten Monaten geradezu eine Obsession von TikTok entwickelt und postet dort regelmäßig Videos, die er mit seinen Millionen von Followern teilt.

Deswegen sprach der 31-Jährige jetzt mit „Noizz“ über die Plattform und erklärte, was sein Erfolg dort mit dem auf der Bühne unterscheidet: „Die Leute kennen mich einfach viel besser. Auf TikTok haben sie einen Einblick in mein Leben.

Jason Derulo ist happy über seinen TikTok-Fame

Sie sehen, wer meine Nichte ist, wie mein Schlafzimmer aussieht, meine Küche, meine Persönlichkeit … Mit Musik bekommst du diese Art von Einblick nicht.“

Zum Thema Privatsphäre erklärte der Künstler: „Ja, es könnte ein wenig seltsam sein, schätze ich. Ich sehe bisher niemanden, also im Moment ist alles in Ordnung (lacht). Ich bin einfach in meinem Haus, also … ich weiß auch nicht. Ich schätze, wenn ich anfange, Leute vor meiner Haustür zu sehen, dann weiß ich nicht, wie ich mich fühle. Aber jetzt gerade macht es Spaß.“

@jasonderulo My lover, my bf was born on the same day as me. I spent my whole life celebrating myself, now all I wanna do is celebrate you! Happy Bday baby! @jena ? September – Earth, Wind & Fire

„Jeder kann morgen viral gehen, was Teil des Spaßes ist“

Schon im Gespräch mit dem „Sunday Times“-Magazine verriet der Sänger kürzlich: „Ich habe nicht geahnt, dass ich mich so für TikTok begeistern würde, aber ich habe gerade die Benachrichtigung bekommen und jetzt habe ich 34 Millionen Follower. Es ist kein Geheimnis, dort erfolgreich zu sein. Jeder kann morgen viral gehen, was Teil des Spaßes ist.“

Er selbst filme am liebsten Challenges, Streiche oder Tänze und sein beliebtestes Video sei eines, in dem er versuche, seiner Freundin unbemerkt auf den Hintern zu hauen. Weil sie ihn aber so gut kennt, konnte sie sein Vorhaben erahnen und stoppte ihn vorher.

Mehr zum Thema:

Die Grenzen verschwimmen

„Es hat 130 Millionen Aufrufe, was verrückt ist. Ich habe gemerkt, dass es jetzt nicht mehr wirklich eine Grenze zwischen dem gibt, was privat ist und was persönlich ist.“ Erst kürzlich ging Jason mit einem gemeinsamen Video mit Will Smith viral, in dem er dem Prinz von Bel-Air-Star die Zähne ausschlägt.

In dem albernen wie schockierenden Video ist zu sehen, wie die beiden Fan-Lieblinge bei Golfspielen an ihren Skills arbeiten. Will möchte seinen singenden Kollegen verbessern und dessen Körperhaltung korrigieren, damit dieser besser einlochen kann.

Galerie

Sie schlagen sich die Zähne aus

Dabei kommt es dann aber zu einer Panne: Jasons Golfschläger landet mitten im Gesicht von Will. Dieser windet sich schmerzerfüllt am Boden und spuckt einen Zahn aus! Autsch! Das war wohl das Ende von Wills zauberhaftem Hollywood-Lächeln. Dieser revanchiert sich mit einem Tiefschlag in Derulos Kronjuwelen. Es steht also 1:1.

Aber die gute Nachricht: Es handelt sich um einen Prank. Albern und irgendwie verstörend zugleich, aber die Kids bei TikTok finden es lustig. Will und Jason scheinbar auch. Es ist aber nicht das erste Mal, dass die beiden Herren im Netz für gute Laune sorgen. (Bang/KT)