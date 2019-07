Jason Derulo meldet sich mit diesem sexy Grusel-Video zurück

Freitag, 5. Juli 2019 23:41 Uhr

Jason Derulo ist schon voll im Sommer-Mode und haut jetzt mit Latino-Rapper Farruko seinen gemeinsamen Song „Mamacita“ raus. Beim Musikvideo zu „Mamacita“ (kommt in Kürze) führte Jason selbst Regie. Neben dem puerto-ricanischen Powerhouse Farruko wirkt darin außerdem Emma Slater von „Dancing with the Stars“ mit.

Den Sommer über tritt Jason Derulo bei einer Reihe europäischer Festivals auf (u.a. Moon&Stars in der Schweiz am 11. Juli), am 1. September steht dann in den heimischen USA eine Show im Rahmen der Champlain Valley Fair/Budweiser Concert Series in Essex Junction, Vermont an.

Läuft bei ihm

Ab dem 25. Dezember ist Jason Derulo als Teil der hochkarätig besetzten Film-Adaption von „Cats“ in deutschen Kinos zu sehen. Mit dabei sind die ganz großen Kaliber wie Jennifer Hudson, Idris Elba, Taylor Swift, Ian McKellen, Judi Dench, Rebel Wilson undJames Corden.

Zu den mehr als 15 Milliarden Streams seiner Songs gesellen sich über 5,7 Milliarden YouTube-Views. Im Radio wurde seine Musik bis heute atemberaubende 4,4 Milliarden Mal gespielt, womit er mehr als 22 Milliarden Hörer erreichte. Der 29-Jährige ist als Investor an diversen Unternehmungen beteiligt, darunter Catch L.A. und Rumble Boxing mit Sylvester Stallone und Ashton Kutcher, zudem hat er mit seiner Publishing-Firma Future History eine Partnerschaft mit Warner Chappell Music.