Jason Derulo und K-Pop-Band releasen Michael-Jackson-Tribute-Song

Freitag, 22. Februar 2019 18:50 Uhr

K-Pop ist schon lang nicht mehr aus den Charts wegzudenken, dass weiß auch Jason Derulo. Er hat sich jetzt mit der K-Pop-Band NCT 127 und dem chinesischen Sänger Lay, bekannt aus der K-Pop-Band Exo zusammengetan und eine neue Single herausgebracht.

Das Stück nennt sich „Let’s Shut Up & Dance“ und ist eine tanzbare Nummer, die sofort ins Ohr geht. Das Besondere: Der Song ist niemand geringeren als Michael Jackson gewidmet. Das erklärt auch das Video: In dem Musikvideo geben Jason Derulo, NCT 127 und LAY tänzerisch alles und erinnern somit an den verstorbenen King of Pop.

Der Song „Let’s Shut Up & Dance“ ist der erste von vier Singles der EP „The Greatest Dancer“, die als Box-Set am 25. Juni, dem zehnten Todestag von Michael Jackson, herauskommt. Das Projekt wurde von dem Unternehmen „7SIX9“ ins Leben gerufen.

Quelle: instagram.com