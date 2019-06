Jay Khan covert Sommerhit „Obsesion“ und macht Schlager daraus

Donnerstag, 20. Juni 2019 23:25 Uhr

Jay Khan (37) bringt am Freitag seine neue Single „Amor“ heraus, ein Feature mit dem deutsch-cubanischen Rapper Qbano, bekannt aus der 13. Staffel „DSDS“. Das kündigte er via Instagram an und zeigte zeitgleich einen kurzen Ausschnitt aus dem Musikvideo.

Jay Khan singt wie gewohnt auf deutsch und die ersten Klänge deuten auf eine Schlager-Sommernummer mit Latinoeinflüssen hin. Aber nanu, die Melodie kommt einem ziemlich bekannt vor? Richtig, „Amor“ ist eine Cover-Version des Sommerhits „Obsesion“ aus dem Jahr 2002, von der Bachata-Band Aventura.

Kann er an Erfolg anknüpfen?

Aventura landeten mit „Obsesion“ einen weltweiten Hit und stieg in Deutschland damit sogar bis an die Spitze der Single-Charts. 2004 coverte Baby Bash den Song und landete damit ebenfalls weltweit einen großen Erfolg.

Nun versucht sich Jay Khan an der Nummer und macht aus dem tanzbaren Bachata-Song eine deutsche Schlager-Version. Untersützung bekommt er von Rapper Qbano und auch für das Musikvideo hat sich Jay Khan ein hübsches bekanntes Gesicht zugelegt. Im Video spielt Nathália Gonçalves Miranda die Hauptrolle, die in der diesjährigen „Bachelor“-Staffel bereits Andrej Mangold den Kopf verdrehte.