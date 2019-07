Jay-Z und Meek Mill tun sich für neues Label zusammen

Donnerstag, 25. Juli 2019 17:12 Uhr

Meek Mill und Jay-Z gründen ihr eigenes Label, das ‚Dream Chasers‘ heißt. Meek Mill hat sich mit Jay-Zs Unterhaltungsunternehmen Roc Nation zusammengetan, um ein neues Label zu gründen. Der 32-jährige Rapper kollaboriert mit dem 49-jährigen Musiker, um die ‚Dream Chasers‘-Marke aufzubauen.

Das Label sucht mithilfe von Jay-Zs Firma nach neuen Talenten. Nach Informationen von ‚Variety‘ wird Meek, der mit bürgerlichem Namen Robert Williams heißt, der Präsident von ‚Dream Chasers‘ sein und plant, für das Unternehmen ein Aufnahmestudio aufzubauen.

Quelle: instagram.com

Eine neue Generation

In einem Statement über die Zusammenarbeit erklärte Jay-Z: „Alles, was Meek bisher getan hat, zeigt, dass er die nächste Generation führen kann. Wir schauen uns das große Ganze an, was darüber hinaus geht, Künstler unter Vertrag zu nehmen und heiße Songs zu haben. Ich weiß, dass wir Musik machen können, ihr habt es gehört. Ich denke, dass er nicht nur Musik, sondern auch Stars kreiert.“

Quelle: instagram.com

Meek will, dass sich seine Karriere auf das Finden von Künstlern konzentriert und ist bereit, sich mit der geschäftlichen Seite von Musik auseinanderzusetzen. In einem Interview mit dem ‚Rolling Stone‘ enthüllte der Musiker: „Ich denke, dass die Zeit jetzt gekommen ist. Ich bin 32, habe meinen Platz in der Musikindustrie gefunden und möchte mich nun auf das Entdecken von Künstlern konzentrieren, weil ich das liebe.“ Der amerikanische Rapper verkündete die Neuigkeiten auch auf seinen Social Media-Plattformen und postete ein Video des Duos, in dem die beiden beim Singen in New York zu sehen sind.