Jeanette Biedermann: Das ist ihr neuer Song „Besser mit dir“

Jeanette Biedermann hat ihren neuen Song veröffentlicht. Die Sängerin kann mit 39 Jahren bereits auf eine beeindruckende Karriere in der Entertainment-Branche zurückblicken. Neben vielen Erfolgen musste sie auch mit einigen Herausforderungen kämpfen und aufgrund des konstanten Drucks bis an ihre Grenzen gehen.

Längere Zeit zog sie sich deshalb aus dem Musik-Business zurück, bis Jeanette Biedermann vor einiger Zeit endlich zurückkam. In dieser Woche (16. August) erscheint nun ihr neuer Song ‘Besser mit dir’. Über ihr neuestes Meisterwerk schreibt sie jetzt auf ihrem Instagram-Account:

„Dieser Song ist eine Liebeserklärung an die Menschen, die einfach nur durch ihre bloße Anwesenheit unser Leben besser machen. Die ohne Wenn und Aber hinter uns stehen und uns so nehmen wie wir sind. Es ist unglaublich schön, wenn man solche Menschen gefunden hat. Mit diesem Song, sag ich danke, dafür.“ In den vergangenen Monaten hat Biedermann gelernt, wie wichtig es ist, zu sich selbst zu stehen.

Das ist ihr Tipp

„Man braucht eine gewisse Energie, um an den Kern, an sich selber zu gehen, um wirklich ehrlich zu sein“, schilderte die ehemalige ‚GZSZ‘-Schauspielerin vor einiger Zeit im Interview mit ‘Promiflash’. Für alle aufstrebenden Musiker hatte sie deshalb folgenden Tipp: Ja nicht verbiegen lassen. Denn nur so könne man auf lange Sicht erfolgreich in der Industrie unterwegs sein. „Bleibt bei euch selber und seid ihr selber. Und lasst euch nicht von anderen sagen, wer ihr sein sollt“, betonte die hübsche Blondine in dem Interview.

„Weil nur was tief aus dem Herzen kommt und tief aus dem Bauch kommt, ist wirklich ehrlich und ist etwas, was die Menschen am Ende interessiert.“ Ihr neues Album ‘DNA’ erscheint am 20. September.