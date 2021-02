07.02.2021 19:15 Uhr

Jendrik Sigwart beim ESC: „Ob ich das Zeug zum Sieg habe, will ich stark anzweifeln“

Seit Kurzem steht fest: Jendrik Sigwart wird Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten. Der 26-Jährige freut sich auf diese große Aufgabe, auch wenn er sich das Ausmaß bisher noch kaum vorstellen kann.

Seit Kurzem steht fest: Jendrik Sigwart wird Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten. Der 26-Jährige, der sich seine Bekanntheit erst noch erarbeiten muss, freut sich auf diese große Aufgabe, auch wenn er sich das Ausmaß bisher noch kaum vorstellen kann.

„Dieser Verantwortung versuche ich mir gerade noch bewusst zu werden“, sagte er dem Nachrichtenportal „t-online“. Schon als Teenager habe er im Wohnzimmer performt, während seine Familie sich den ESC auf dem heimischen Sofa anschaute. Aus den kindlichen Spielereien wurde mehr und mehr Realität. Zum Ende seines Studiums war sich der Musicaldarsteller sicher: „Irgendwann stehe ich da auf der Bühne.“

Jendrik stapelt tief

Jendrik Sigwart weiß, dass er bei dem internationalen Musikwettbewerb auf große Konkurrenz stoßen wird. „Ob ausgerechnet ich das Zeug zum Sieg habe, will ich stark anzweifeln“, erklärte er. Allerdings habe er Eigenschaften wie Ehrlichkeit und Offenheit, die seiner Meinung nach einen Sieger ausmachen würden.

Angst zu versagen hat der Hamburger nicht: „Wenn ich ‚versage‘, dann nur in den Augen anderer. In meinen Augen kann ich nur gewinnen.“

Das ESC-Finale findet am 22. Mai in Rotterdam statt. Wegen der Corona-Pandemie ist bisher noch unklar, in welchem Umfang der Wettbewerb ausgetragen werden kann.

Song wird am 25. Februar vorgestellt

Immerhin ist Jendriks Followerzahl bei Instagram nach Bekanntgabe der Personalie von 130 auf weit über 5.500 hochgeschnellt. Und über die lächerliche Frisur sollte er auch nochmal nachdenken.

Die Premiere des deutschen Songs für den ESC 2021 soll am Donnerstag, 25. Februar 2021 um 17.50 Uhr und um 19.56 Uhr im Ersten stattfinden.