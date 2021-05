Jennifer Lopez arbeitet an neuen Songs

17.05.2021 12:28 Uhr

Jennifer Lopez soll zurück im Aufnahmestudio sein und dort brandneue Musik aufnehmen.

Die 51-jährige Sängerin und Schauspielerin verkündete am Wochenende, dass sich ihre Fans schon bald auf neue Musik von ihr freuen können.

Post auf Instagram

Jennifer Lopez teilte über ihren Account auf Instagram ein Foto von sich, auf dem sie beim Singen in der Aufnahmekabine im Studio zu bewundern ist und schrieb zu dem Posting: „Sexy Sommerspaß steht kurz bevor.“

Jennifers letzte Single war ‚In The Morning‘ aus dem Jahr 2020 und die „Shotgun Wedding“-Schönheit soll nun wieder an neuem Material arbeiten.

Datet Jennifer Lopez ihren alten Freund?

Aktuell ist die Gerüchteküche ordentlich am Brodeln – J.Lo soll ihre ehemalige Romanze mit Ben Affleck wieder aufleben lassen. Jennifer verbrachte nämlich vor kurzem mit dem ‚Argo‘-Star Zeit in Montana. Die beiden waren vor 17 Jahren zusammen und sollen derzeit in ständigem Kontakt miteinander stehen. Ein Insider hatte vor kurzem enthüllt: „[Jennifer] hat jeden Tag Kontakt mit Ben. Sie planen, sich zu sehen. Jennifer ist immer noch sehr aufgeregt darüber, wie die Dinge mit Ben laufen.“ (Bang)