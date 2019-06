Jennifer Lopez denkt nach

Montag, 3. Juni 2019 08:14 Uhr

Jennifer Lopez wurde durch die Vorbereitungen auf ihre neue Tour dazu gebracht, „übers Leben nachzudenken“. Der 49 Jahre alte Superstar steckt derweil in den letzten Vorbereitungen für seine ‚It’s My Party‘-Tour und gab nun zu, dass diese bereits jetzt einen profanen Einfluss auf seine aktuelle Sichtweise aufs Leben genommen haben.

‚Entertainment Tonight‘ berichtete die ‚Jenny from the Block‘-Interpretin: „Ich bin total aufgeregt deswegen. Ich denke nicht, dass ich jemals etwas wie das gemacht habe und als ich über die Tour nachdachte, dachte ich auch übers Leben nach. Es hat mich dazu gebracht, über alles nachzudenken und ich bin einfach aufgeregt, in der Lage zu sein, so etwas Sorgfältiges für diesen Moment zusammenzustellen. Es wird etwas sein, von dem ich weiß, dass ich es niemals vergessen werde und ich hoffe, dass auch die Menschen es niemals vergessen werden.“

Die Tour startet am 7. Juni im The Forum in Los Angeles und Jennifer versprach ihren Fans, dass es eine große Feier sein wird.

Wir tanzen und singen

Sie sagte: „Es ist meine Party! Es wird eine große Feier werden. Ich möchte alles erzählen, aber ich will auch nichts erzählen… ihr müsst kommen. Ja, es wird eine Konzert-Tour, aber es ist auch, mein Ziel ist es, dass es sich auch wie eine intime Party anfühlt. Als ob wir alle irgendwie zusammen feiern. Wir tanzen, wir singen, wir haben eine gute Zeit.“ „J. Lo“, die mit Baseball-Legende Alex Rodriguez verlobt ist, verriet kürzlich, dass sie es mit ihren Hochzeitsplänen nicht „eilig“ hat. Sie betonte, dass sie nicht durch den Entscheidungsprozess hetzen möchte, wenn sie auf ihren großen Tag schaut. Stattdessen lasse Lopez es langsam angehen, nehme sich ihre Zeit und wolle es richtig machen.