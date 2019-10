Jennifer Lopez präsentiert ihren neuen Song „Baila Conmigo“ halbnackt

Am 10. Oktober veröffentlichte Jennifer Lopez (50) ihren neuen Song „Baila Conmigo“. Die Single promotete sie vorab auf ihren Instagram-Kanal. Dabei präsentierte sich die Sängerin mal wieder halbnackt. Aber eins steht fest: ihr neuer Track ist mindestens genauso heiß wie „JLo“ selbst.

Gestern veröffentlichte Jennifer Lopez ihre neue Single „Baila Conmigo“. Der spanische Song handelt, wie der Titel schon vermuten lässt, davon zu tanzen und alles um sich herum zu vergessen. Würden wir mittlerweile nicht schon auf Weihnachten zusteuern, könnte sich daraus glatt ein neuer Sommer-Hit entwickeln.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jennifer Lopez (@jlo) am Okt 4, 2019 um 10:13 PDT

Dreh bei Konzert von Maluma

Das Cover der neuen Single zeigte die US-Amerikanerin vorab auf ihrem Instagram-Account. Über den Post dürften sich vor allem „JLos“ männliche Follower gefreut haben. Auf dem Foto zeigte sich die 50-Jährige nämlich mal wieder halbnackt. Trotz ihres Alters ist die Sängerin nach wie vor in Topform.

Aktuell treibt die Schauspielerin allerdings nicht nur ihre musikalische Karriere voran. Derzeit steht sie gemeinsam mit Owen Wilson (50) sowie mit Sarah Silverman (48) für „Marry Me“ vor der Kamera. Im Rahmen dessen, drehten die Macher des Streifens am vergangenen Freitag in New York beim ausverkauften Konzert des Sängers Maluma (25) eine Szene mit Lopez.