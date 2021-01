17.01.2021 19:30 Uhr

Jennifer Lopez: So freizügig ist ihr neues Musikvideo

Heiß, heißer, Jennifer Lopez! Die Sängerin setzt mit ihrem neuen Musikvideo ganz neue Maßstäbe in Sachen Sexyness.

Alle wissen, dass Jennifer Lopez (51) eine atemberaubend schöne und sinnliche Frau ist, aber wow, bei ihrem neuen Musikvideo fällt einem echt die Kinnlade runter. Die Sängerin präsentiert sich in dem Clip romantisch-phantasievoll als halbnackter Engel und als sexy Meerjungfrau.

Himmlisches Musikvideo zu „In The Morning“

In dem Musikvideo zu „In the Morning“ entführt J.Lo die Zuschauer in ihre ganz eigene Vision vom ewigen Himmelreich. Statt züchtiger Heiliger gibt es dort Glitzer im Übermaß, Kronleuchter und natürlich Jennifer Lopez.

Der surreale Clip begeistert mit ikonischen Bildern. Die 51-jährige Entertainerin wechselt zwischen verschiedenen fantastischen Schauplätzen und Looks, die von einer im Wasser lebenden Meeresnymphe bis hin zu einer weiß geflügelten Schönheit reichen, die auf einem großen Bett schwelgt.

Düstere Story hinter dem Video

Jennifer Lopez selbst ist sehr stolz auf den außergewöhnlichen Look von „In the Morning“. Auf Instagram schrieb sie:

„Ich bin soooo aufgeregt, euch das offizielle Video zu #InTheMorning zeigen zu können. Es ist voller Symbolik über eine dunkle, zurückliegende Beziehung und die Erkenntnis, dass man niemanden ändern kann … Du kannst nur dich selbst ändern! Lassen dir deine eigenen Flügel wachsen und gehe weg von den Menschen, die nicht wirklich schätzen, was du zu bieten hast.“

High-Fashion-Clip

Aber auch für Modefans ist der Clip geradezu paradiesisch, denn die Sängerin trägt wunderschöne Roben von absolut großartigsten Designern. Als Engel, der zufällig einen exquisiten Geschmack in Sachen Couture hat, schwebt sie in einem pastellfarbenen Kleid von Iris van Herpen dahin.

In einer späteren Szene faulenzt sie in einem Kristallkleid des peruanischen Designers Augusto Manzanares im Bett. Der südamerikanische Modemacher gehört inzwischen zu den ganz großen Namen im Business. Stars wie Lady Gaga, Cardi B und Normani lieben seine Over-the-top-Mode.

Galerie

Performance für Joe Biden

Nach diesem extrem sexy Video, darf man gespannt darauf sein, welches Outfit Jennifer Lopez bei der Amtseinführung von Joe Biden tragen wird. Sicherlich etwas Bedeckteres und Wärmeres!

Neben der Latina werden auch Bruce Springsteen (71), Jon Bon Jovi (58), Justin Timberlake (39) und Demi Lovato (28) auftreten.