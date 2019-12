Jennifer Lopez: Tochter Emme will Sängerin werden

Jennifer Lopez steht hinter ihrer Tochter und deren Traum, eine Sängerin zu werden. Die Musikerin hat mit ihrem Ex-Mann, dem Sänger Marc Anthony, die beiden elfjährigen Zwillinge Emme und Max. Vor allem die kleine Emme weiß schon jetzt, dass sie später einmal in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern treten möchte.

Dass sie dafür auch Talent hat, bewies sie letztens in einem Video, das ihre Mutter stolz auf Social Media teilte. In dem Clip überzeugte sie mit ihrer Darbietung von Alicia Keys Hit ‚If I Ain’t Got You‘. Im Juni nahm JLo ihre Tochter dann sogar mit auf ihre ‚It’s My Party‘ -Tour nach Los Angeles, wo Emme dann auch mit ihrer Mutter gemeinsam auf der Bühne das Duett ‚Limitless‘ singen durfte.

Die 50-Jährige möchte ihrer Tochter dabei helfen, ihren Traum zu verwirklichen. „Ich möchte ihr zeigen, dass sie grenzenlose Möglichkeiten hat. Das Duett mit ihr auf der Tour im Sommer zu singen, war so ein stolzer Moment für mich und ich weiß, dass sie alles erreichen kann, wenn dahinter Leidenschaft steckt“, so die Schauspielerin gegenüber dem ‚New!‘-Magazin.