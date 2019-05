Jennifer Lopez über ihre Tour: „Vielleicht wird es Kuchen geben“

Mittwoch, 29. Mai 2019 11:49 Uhr

Jennifer Lopez wünscht sich, dass auf ihrer Geburtstagstour ordentlich gefeiert wird. Die ‚On The Floor‘-Interpretin feiert im Juli ihren 50. Geburtstag. Mit ihren ‚It’s My Party‘-Liveshows, die am 7. Juni in Los Angeles starten, will sie ihr Jubiläum gemeinsam mit ihren Fans würdigen.

Gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ verriet JLo: „Vielleicht wird es Kuchen geben. Vielleicht wird es mehrere Kuchen geben. Es wird eine Konzerttour, aber mein Ziel ist es, dass es sich wie eine kleine Party anfühlt. Wir feiern alle zusammen. Wir tanzen, wir singen, wir haben eine gute Zeit. Ich will eine andere Atmosphäre kreieren als bei meinen anderen Sachen. Ich will, dass es interaktiv ist.“

Quelle: instagram.com

Party im Stripclub

Dass die ‚Jenny From The Block‘-Sängerin weiß wie man feiert, ist schon seit langem kein Geheimnis mehr. Erst kürzlich besuchte die Sängerin gemeinsam mit ihrem Freund, dem ehemaligen Baseball-Star Alex Rodriguez, einen Stripclub.

Jennifer lud ihren Beau auf einen Trip in die New Yorker Bar ein, damit sie die Tänzerinnen für ihren neuen Film ‚Hustlers‚ ‚ausfragen‘ konnte. Der Hollywoodstar spielt in dem neuen Film eine Stripperin und obwohl sie keinen sexy Lapdance bekam, musste sie rund 3.560 Euro ausgeben, um Antworten auf ihre Fragen zu bekommen.