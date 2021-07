Jennifer Lopez: Neuer Song ist eine Trennungs-Hymne

04.07.2021 22:10 Uhr

In "Cambia El Paso" singt Jennifer Lopez darüber, wie gut eine Trennung sein kann - ein Hieb gegen ihren Ex Alex Rodriguez?

Jennifer Lopez (51) ist ein echtes Aufstehmännchen. Die Sängerin bringt so schnell nichts aus der Fassung. Im Gegenteil! Sie schlägt auf ihrem Leid sogar noch Kapital, wie man an ihrem neuen Song “Cambia El Paso” erkennt.

In einem Radio-Interview sagte sie, dass ihre kommende Single davon handelt, keine Angst vor einer Trennung zu haben. Wie es der Zufall will, trennte sie sich selbst erst vor wenigen Wochen von dem Sportler Alex Rodriguez (45).

„Cambia El Paso“ feierte Veränderungen

Am 5. Juli erscheint die J.Los neue Single „Cambia El Paso“ für die sie mit dem puerto-ricanischen Sänger Rauw Alejandro (28) kollaborierte. Der Track heißt übersetzt so viel wie „Ändere den Schritt“.

In einem Interview mit Sirius XM Radio’s Pitbull’s Globalization am 1. Juli sagte Jennifer Lopez, dass es in der Ballade darum geht, „keine Angst“ zu haben, neue Schritte im Zuge von Veränderungen zu machen.

Lieber leben statt unglücklich lieben

Die frisch getrennte und jetzt schon wieder frisch verliebte Sängerin sagte weiter:

„In dem Song geht es um Veränderung und darum, keine Angst davor zu haben, den Schritt zu wagen. Tu, was du tun musst. Wenn sich etwas nicht richtig anfühlt, was auch immer es in deinem Leben ist, mach einfach diesen Schritt und tanze dich frei.“

J.Lo fügte hinzu: „Für mich, weil ich als Tänzerin angefangen habe, ist Tanz pures Leben, Freude und Glück. Du musst leben. Du musst du selbst sein. Du musst für dich glücklich sein. Und darum geht es in dem Track.“

Liebeskarussell bei J.Lo

Angst vor Veränderungen hatte die zweifache Mutter in den letzten Monaten definitiv nicht. Erst im April gaben J.Lo und ihr Ex-Verlobter Alex Rodriguez die Entscheidung bekannt, ihre Beziehung nach vier gemeinsamen Jahren zu beenden.

Lediglich einen Monat später ließ J.Lo ihre Romanze mit ihrem ehemaligen Verlobten, dem Hollywood-Star Ben Affleck (48) wieder aufleben. Das Paar war bereits von 2002 und 2004 zusammen gewesen und damals sogar verlobt.