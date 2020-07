Dienstag, 28. Juli 2020 10:45 Uhr

Joelina Drews hat Songs für Helene Fischer eingereicht

Die letzten Monate war es um Helene Fischer musikalisch sehr ruhig geworden - es heißt aber nicht, dass die Schlagersängerin untätig herumsitzt, sie arbeitet schon fleißig an neuer Musik und sucht Songwriter.

Für einen Songwriter ist es mit Sicherheit der größte Traum, einen Song für Helene Fischer schreiben zu dürfen. Wie die „Bild“-Zeitung berichtete, liegen der Sängerin nach einer öffentlichen Ausschreibung rund 500 Songs vor, aus denen sie jetzt auswählen kann.

Quelle: instagram.com

Joelina hat auch für Helene geschrieben

Eine, die auch für Helene geschrieben hat, ist Jürgen Drews Tochter Joelina Drews. Am Wochenende in der Show „Schlager, Stars & Sterne – Die große Seeparty in Österreich“ fragte Moderator Florian Silbereisen: „Angeblich hast du mit einigen Kollegen für Helene Fischer neue Songs geschrieben, stimmt das?“ Und Joelina erklärt kurz und knapp: „Unter anderem, ja!“

Fischer und ihr Tram haben nun die Qual der Wohl und sollen sich am Ende aus den angeblich 500 eingereichten Songs für die 25 besten entscheiden, von denen 15 auf das neue Album kommen sollen. Die weiteren zehn Songs sollen für eine Special-Edition ihre Verwendung finden.

Das neue Helene-Fischer-Album soll angeblich noch im Herbst diesen Jahres auf den Markt kommen.

Quelle: instagram.com

Eigene Musik

Joelina Drews macht unter dem Künstlernamen Joedy selbst Musik, hat sich aber für ihre eigenen Songs vom Schlagergenre abgewandt. Vor rund vier Monaten veröffentlichte sie ihren Song „Hangover“.

Außerdem hat sie ein neues Musikprojekt mit Felix von Jascheroff gegründet, sie nennen sich Jash und machen gemeinsam Musik.