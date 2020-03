Joelina Drews: So sexy und anders klingt ihr neuer Song „Hangover“

Joelina Drews nennt sich jetzt JOEDY und schlägt ganz neue Töne an. Die Tochter von Schlagerlegende Jürgen Drews wagt einen kompletten Neuanfang und klingt jetzt viel poppiger und urbaner, als bei ihren musikalischen Anfängen.

„“Hangover“ ist die erste Single, weil der Song für mich einen Neuanfang symbolisiert. Ich wollte mich von dem Bild, was an mir haftet, verabschieden und den Leuten zeigen, wie ich mich verändert hab. Viele Leute glauben immer noch, ich sei das 14-jährige Mädchen, was Musik macht, nur weil ihr Vater auch Musik macht“, so die 24-jährige.

Sie will ihr eigenes Ding machen

Gerade weil die Leute Joedy immer in eine Schublade gepackt haben, hat sie das bestärkt, ihr eigenes Ding zu machen. Und auch beim Songwriting und der Produktion will sie diese Attitude rüberbringen. So schrieb sie „Hangover“ zusammen mit den Rappern Liquitwalker und VAUU und ließ ihn von Tobias Strauch (ApeTunes) produzieren.

Herausgekommen ist ein Track, der knallt! Dank der fetten Beats, der sexy, souligen Stimme und dem rotzigen Text bleibt der Song im Kopf wie ein Drink mit ordentlich Umdrehungen. Joedy ist eigentlich der Spitzname von Joelina Drews. Sie hat sich bewusst für den Künstlernamen entschieden, „damit man nicht sofort weiß, wer oder was dahintersteckt“.

Unabhängigkeit ist ihr immens wichtig: „Viele Leute haben mir nie was gegönnt, weil sie glauben, ich hätte es einfacher. Das Gegenteil ist der Fall, ich muss erst recht beweisen, dass ich was kann, weil der Erwartungsdruck immens ist. Und auch mein Anspruch“, so Joelina gegenüber Saskia Rienth.

Um aus dem Schatten des Vaters zu treten, ist sie erstmal bewusst ins Ausland gegangen. In Schweden, England und Los Angeles hat sie sich zum ersten Mal frei gefühlt. „Das war ne richtige Selbstfindungsphase für mich. Ich hatte da die Möglichkeit mich auszuprobieren, ohne dass es jemand mitbekommt. Und konnte da zum ersten Mal ich sein und nicht die Tochter von…“

Die neue Single „Hangover“ erscheint heute…