John Legend weiß, was in Corona-Zeiten wichtig ist: „Ihr braucht Musik“

John Legend kündigte noch für dieses Jahr ein neues Album an. Der Sänger, der mit der Klavierballade ‚All Of Me‘ seinen Durchbruch schaffte, hat gute Nachrichten für seine Fans: Es gibt bald neue Musik von ihm!

Der 41-Jährige schloss sich am Dienstag einem Appell von ‚Coldplay‘-Sänger Chris Martin an: Dieser startete am Montag Nachmittag die sogenannte ‚Solidarity Sessions: Together, At Home series‘, die in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) stattfand. Die Idee dahinter ist, Menschen auf der ganzen Welt in Zeiten der Coronavirus-Pandemie zu vereinen und ihnen von zuhause aus ein Konzert zu bieten.

John Legend folgte dem Beispiel von Chris und startete am Dienstag einen Live-Chat auf Instagram, in dem er seine Fans nicht nur mit Musik bespaßte, sondern auch Infos bezüglich neuer Musik von ihm hatte: „Nur damit ihr Leute es wisst, ich bringe noch dieses Jahr ein neues Album heraus.“

„Jeder ist Zuhause“

Der R&B-Musiker brachte außerdem ein schlagendes Argument, warum wir in der momentanen Krise noch mehr auf Unterhaltung angewiesen sind: „Jeder ist zuhause, ihr braucht Zeug, ihr braucht Musik, ihr braucht Fernsehen, ihr braucht Filme. Ihr braucht Zeug, das euch unterhält, deshalb werde ich Musik herausbringen.”

Der Star, der seit 2013 mit Chrissy Teigen verheiratet ist und zwei kleine Kinder mit ihr hat, gab zu, dass er noch nicht viel geplant hat: „Wir veröffentlichen ein bisschen Musik. Ich weiß nicht, was der Kalender sagt, wir werden einfach Zeug herausbringen.“

Er sei gerade mitten am Musik Produzieren: „Wir sind dabei, einen Großteil des Zeugs auf der Platte zu mischen. Zum Glück habe ich das meiste davon schon geschrieben und aufgenommen.“ Na, dann dauert es hoffentlich nicht mehr lange, bis wir mehr von John Legend zu hören bekommen…