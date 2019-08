Johnny Orlando shirtless: So heiß sind seine Songtexte

Bei Johnny Orlando (16) geraten reihenweise Mädchen ins Schwärmen. Der kanadische Singer-Songwriter ist der neueste Teenie-Hit und verzaubert einst wie Justin Bieber durch seine kindliche Optik und poppige Musik. Das Konzept scheint immer wieder aufzugehen.

Wir erinnern uns an die Anfangszeiten von Justin Bieber, mit hellem Stimmchen sang er Zeilen wie „Like baby, baby, baby ooh, I thought you’d always be mine“ und alle Mädels zwischen 6 und 12 waren hin und weg. Genauso, vielleicht nicht ganz so erfolgreich, aber genau nach dem gleichen Raster vermarktet sich das posierliche Kerlchen Johnny Orlando.

Darüber singt er

Das erste Barthaar noch in weiter Ferne, singt Johnny Orlando von der großen Liebe, als hätte er jene schon erlebt. In seinem Song „Found my Girl“ singt Orlando Zeilen wie: „Wenn ich schlafen gehe, sehe ich dich in meinen Träumen. Und wenn du die Richtige bist, dann könnten wir zusammen Spaß haben.“

In seinem Song „Sleep“ singt Johnny über ein Mädchen, mit dem er über Nacht zusammen sein möchte, das klingt in etwa so: „Die Lichter gehen aus, jeder ist gegangen, aber ich will nicht gehen und noch etwas bleiben. Ich weiß es ist spät, aber wir haben genug Zeit. Es ist besser als in unseren Träumen, Baby wir sollten wach bleiben.“

Lädt der 16-jährige gerade ernsthaft zu einer heißen Liebesnacht ein?

Noch dazu zeigt sich Johnny Orlando auf seinem Instagram am Liebsten oben ohne, nicht dass er es sich erlauben könnte, doch er macht es trotzdem und die Teenie-Hormone der Follower spielen bei dem Anblick seiner schmächtigen Brust völlig verrückt. Was hat dieser Junge nur, dass die Mädchen reihenweise ausflippen?