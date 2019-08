Johnny Orlando shirtless: Wer ist dieser ständig nackte junge Mann?

Sonntag, 11. August 2019 14:11 Uhr

In Deutschland ist Johnny Orlando (16) noch keine große Nummer, dafür in seiner Heimat Kanada und den USA schon seit einigen Jahren, dort stehen reihenweise Teenie-Mädchen auf den schmächtigen Singer-Songwriter.

Wie in der heutigen Zeit gang und gäbe veröffentlichte Johnny Orlando auf YouTube Coverversionen von Justin Bieber und Co. So wurden immer mehr Menschen auf den heute 16-jährigen aufmerksam. 2018 ergatterte er denn seinen ersten großen Plattendeal bei Universal Music in Kanada und veröffentlichte erste Songs. Im Frühjahr diesen Jahres folgte seine erste Tournee durch Nordamerika.

Davina Geiss ist ein Fan

Aber nicht nur in den USA verdreht der kleine Johnny den Teenie-Mädchen den Kopf, auch in Deutschland hat er einen berühmten Fan. Davina Geiss zum Beispiel, Tochter von Robert und Carmen Geiss, lud Johnny Orlando zu ihrem 13. Geburtstag und er kam! Stolz posierte sie für ein Erinnerungsbild.

Apropos Bilder, Orlando füttert seine fast sechs Millionen Instagram-Follower regelmäßig mit neuen Bildern und eins fällt auf: Der dürre Junge zeigt sich gerne oben ohne. Beim Anblick seiner kindlichen Hühnerbrust rasten seine meist weiblichen Fans stets aus.

Es hagelt Komplimente wie z.B.: „Oh mein Gott, du bist so unfassbar heiß“ oder „So heiß wie Feuer, wow!“ oder „So heiß, darf ich deinen Bauch anfassen?“ Ob Johnny das neue Sex-Symbol wird? Obwohl der Sänger bereits 16 Jahre alt ist, wirkt er durch Statur und Größe deutlich jünger und sieht keinen Tag älter aus als 12!

Waren das seine Freundinnen?

Das hält seine Fans aber nicht davon ab für den 1,62 m kleinen Sänger zu Schwärmen. Ein unbeschriebenes Blatt ist Johnny nicht, ihm wurden schon so einige Freundinnen und Affären angedichtet. Mit Insta-Girl Avery Grace soll er sich 2015 gedatet haben, dann wäre da noch American Idol-Teilnehmerin Nadia Turner, sie sollen Anfang 2016 mehrmals zusammen gesehen worden sein.

Schauspielerin und Sängerin Mackenzie Ziegler und Johnny nahmen zusammen einen Song auf und ihnen wurde direkt eine Liebelei angedichtet. Bestätigt wurde das Gerücht jedoch nie. Ganz schön schlimmer Finger, der kleine Johnny…

