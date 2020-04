JoJo: Das ist ihre neue Single „Lonely Hearts“

JoJo hat „Lonely Hearts“ veröffentlicht, den jüngsten Track ihres neuen Albums „good to know“ und mit großer Spannung erwartet wird. Der Song folgt auf die feurige Single „Man”, die u.a. Lob von Magazinen wie Nylon, The Fader und Rolling Stone erntete, die befanden: „Der Midtempo-R&B-Poptrack ist klassisch JoJo“.

JoJo erklärt zu „Lonely Hearts“: „Dieser Song setzt den Weg der Eigenliebe fort, auf dem ich mich zuletzt befand.. Die Erkenntnis, dass ich mich trotz möglicher Versuchungen und Selbstzweifel am Ende des Tages dazu entscheide, in meinem aktuellen Leben Selbstschutz über ungesunde Beziehungen zu stellen.“

Einmal Star und zurück

In good to know trifft ungefilterte, unbekümmerte Unerschrockenheit auf introspektiven R&B, eingängige Hooks und satte Harmonien. JoJo feilte gemeinsam mit Producer-Schwergewichten wie Doc McKinney, Lido und 30 Roc an ihrem Sound und forschte tief in ihrem Inneren.

Zunächst um entfliehen, schließlich jedoch, um ihre Unsicherheiten anzunehmen und in ein Gefühl der Eigenliebe zu kanalisieren. Über ihren Albumtitel sagt der einstige Kinderstar: „Der Albumtitel ‚good to know‘ bezieht sich auf all das, was ich in den letzten Jahren gelernt habe – jedes Stückchen Feedback, Kritik (innerlich oder äußerlich), was auch immer es ist: es ist alles nur Information. Und es ist alles gut!“

Viele dürften JoJo noch von ihrem Hit „Leave (Get Out)”, aus dem Jahre 2004 kennen, als die damals 13 Jährige die Welt im Sturm eroberte.