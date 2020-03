Jojo: So sexy tanzt der ehemalige Kinderstar im neuen „Man“-Video

JoJo hat ihre feurige neue Single „Man“ veröffentlicht, ein empowernder Track, in dem sie davon singt, ihr Single-Dasein solange zu genießen, bis sie einen Partner findet, der es wirklich wert ist.

Das Video wurde unter der Regie von Marc Klasfeld gedreht und zeigt JoJo, wie sie mit ihren Freundinnen Tinashe, Ari Lennox, Francia Raisa, JoJo Gomez und JinJoo [von DNCE] ihre Unabhängigkeit feiert.

„Alles, was ich in den letzten Jahren gelernt habe“

„Man“ ist die erste offizielle Single von JoJos neuem Album „good to know“, das am 1. Mai 2020 erscheinen wird. Zusammen mit Top-Produzenten hat JoJo mit „good to know“ ein R&B-getränktes, emotional ehrliches Werk geschaffen, das sich um ihr neu gefundenes Selbstvertrauen dreht, musikalisch ebenso wie persönlich.

JoJo erklärt: „Der Albumtitel ‚good to know‘ bezieht sich auf all das, was ich in den letzten Jahren gelernt habe – jedes Stückchen Feedback, Kritik (innerlich oder äußerlich), was auch immer es ist: es ist alles nur Information. Und es ist alles gut!“

Und weiter: „Ich war in der glücklichen Situation, meinen eigenen Weg bis hierhin reflektieren zu können und ich hoffe, die Leute finden Trost in der Tatsache, dass ich nicht mal ansatzweise perfekt bin und niemals etwas beschönigen werde. Wir alle leben und lernen beständig und genau das macht dieses Leben so lebenswert.“

Viele dürften JoJo noch von ihrem Hit „Leave (Get Out)”, aus dem Jahre 2004 kennen, als die damals 13 Jährige die Welt im Sturm eroberte.