Jon Bon Jovi verrät neue Details zum kommenden Album

Jon Bon Jovi gibt Einblicke in die neue Platte seiner Band. Dieses Jahr steht ein besonderes Highlight für die Fans der US-Rocker an: Nach vier Jahren gibt es endlich wieder ein neues Studioalbum.

‚Bon Jovi 2020‘ heißt das noch unveröffentlichte Werk, das der Nachfolger von ‚This House Is Not For Sale‘ von 2016 ist. „Es umfasst Themen wie das Leben, Liebe und Verlust“, verrät Frontmann Jon Bon Jovi nun in einem Statement.

Aktuelle Themen

Unter anderem befasse sich die Platte mit „gegenwärtigen Themen wie Waffenkontrolle, Probleme von Veteranen, Politik, die Bedeutung von Familie und vieles mehr“.

Gerade erst veröffentlichten die ‚Livin‘ On A Prayer‘-Hitmacher die Leadsingle ‚Limitless‘, die bereits einen Vorgeschmack auf das Album gibt. Auch das Cover und die Tracklist von ‚2020‘ wurden bereits enthüllt.

Bis die Fans alle zehn Tracks der LP anhören können, dauert es leider noch ein wenig: In knapp drei Monaten, am 15. Mai, kommt die volle Dröhnung Bon Jovi auf den Markt.

Am 10. Juni startet die Band zudem eine Tour durch Nordamerika. Termine in Europa sind bisher nicht bekannt.