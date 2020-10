31.10.2020 21:10 Uhr

Jonas Brothers: Huch, bei „I Need You Christmas“ klingen sie wie George Michael!

Das US-Herren-Trio Jonas Brothers veröffentlichen seine weihnachtliche Single "I Need You Christmas". Der Song hätte auch von George Michael sein können.

Die Jonas Brothers haben gerade ihren weihnachtlichen Song „I Need You Christmas“ veröffentlicht. Die Band, die aus den Mitgliedern Joe, Kevin und Nick Jonas besteht, möchte inmitten der Coronavirus-Pandemie festliche Stimmung verbreiten. Gleich beim ersten Hören der sparsam instrumentierten Ballade fällt auf, dass der Song auch hätte vom 2016 verstorbenen großen George Michael stammen können…

Ein verrücktes Jahr

Beim Schreiben der Ballade sollen sich die drei Brüder an die Weihnachtsfeiern ihrer Kindheit erinnert haben. Über ihren Account auf Instagram erklärten die Künstler: “Wir hatten ein solch verrücktes Jahr, wir alle brauchen wirklich etwas, auf das wir uns freuen können. Die Feiertage sind eine Zeit, in der wir alle zusammenkommen und sie sind etwas, das uns Freude in den dunkelsten Zeiten bringt.“

„Wir lieben euch“

Und weiter: „Für uns erweckt dieser Song Kindheitserinnerungen an Schneeballschlachten und daran, den nahegelegensten Hügel zum Schlittenfahren zu suchen. Das erinnert uns an die mit unserer Familie verbrachte Zeit und an das Schmücken des Weihnachtsbaumes. Hoffentlich kann euch das dieselben Gefühle von Wärme und Freude vermitteln, die wir beim Schreiben des Liedes hatten. Wir lieben euch so sehr, Leute!”

Übrigens: „I Need You Christmas“ folgt auf die Veröffentlichung des festlichen Tracks „Like It’s Christmas“, den die Band 2018 auf den Markt brachte. (Bang/KT)