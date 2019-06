Jonas Brothers: Kevins Tochter plauderte Geheimnis aus

Freitag, 14. Juni 2019 07:40 Uhr

Nach sechs Jahren Pause sind die Jonas Brothers endlich zurück. Die Rückkehr der Boyband stand bereits vor einem Jahr fest, was zunächst allerdings streng geheim war. Doch die Tochter von Kevin Jonas (31), erzählte einfach ihrer ganzen Klasse davon.

Nach rund 6 Jahren Pause kehrte am vergangenen Freitag die US-Band Jonas Brothers mit ihrem neuen Album „Happiness Begins“ zurück. Die Boygroup, die aus den drei Brüdern Nick (26), Joe (29) und Kevin (31) besteht, trennte sich bühnentechnisch 2013.

Den Grund dafür erklärte Nick Jonas dem Paper-Magazin: „Wir haben die Verbindung dazu verloren, was wir sagen wollten, weil wir so sehr versucht haben, etwas anderes zu sagen als das, was wir in der Vergangenheit bereits gesagt hatten, musikalisch und kreativ“.

In der US-Talkshow „The Tonight Show“ gaben sie bekannt, dass die Rückkehr schon ein Jahr lang feststand. „Wir haben versucht, es ein Jahr lang geheim zu halten“, erklärte Nick Jonas gegenüber Moderator Jimmy Fallon. Das Trio nahm ein komplettes Album auf und drehte den Dokumentarfilm „Chasing Happiness“. Bis auf die Jungs, deren Familienmitglieder und Insider, wusste zunächst kein Mensch davon. Zunächst!

Fünfjährige Plaudertasche

Ausgerechnet Kevin Jonas 5-jährige Tochter Alena, weihte ihre komplette Schule in das Insider-Wissen ein. „Sie hat ihrer gesamten Schule erzählt, dass die Jonas Brothers zurückkommen – bevor die Jonas Brothers offiziell zurückkommen“, erklärte Kevin Jonas gestern Abend in der Talkshow. Offenbar waren sich die Kids nicht bewusst, in was für exklusive Insider-Infos sie da eingeweiht wurden.

Alenas Mitschüler behielten das Wissen aber offenbar für sich. Die Rückkehr der Jonas Brothers wurde erst im Februar dieses Jahres offiziell.