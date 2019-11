Jonas Brothers kommen mit eigenem Weihnachts-Song

Die Jonas Brothers bringen einen originalen Weihnachts-Song heraus. Am kommenden Freitag (8. November) wollen die drei Brüder, die erst vor kurzem mit dem Song ‚Sucker‘ ihre Reunion als Band gefeiert haben, mit ‚Like It’s Christmas‘ ihren eigenen festlichen Titel herausbringen.

Es handelt sich dabei um ein Weihnachtslied und Kevin, Joe und Nick Jonas reihen sich damit neben Künstlern wie Mariah Carey und Britney Spears ein, die ebenfalls eigene Lieder für die Feiertage haben. An Mariah nahmen sich die Brüder außerdem ein Beispiel und leiten die Weihnachtzeit in diesem Jahr bereits im November ein.

Mariah Carey hat Weihnachtszeit eingeläutet

Auf ihrem offiziellen Instagram-Account kündigten die Musiker den Song nun mit einem handgezeichneten Bild der drei in Weihnachtsmützen an und schrieben dazu: „Mariah Carey hat der Welt grünes Licht gegeben, die Weihnachtszeit hat also begonnen. Unsere brandneue originale Weihnachtssingle #LikeItsChristmas kommt am Freitag heraus, Leute.“ Es ist nicht der erste Song, den die Sänger zur Weihnachtszeit mit dem speziellen Festlichkeits-Theme herausbringen. Bereits 2007 konnten sich die Fans über ‚Girl of My Dreams‘ freuen. Das Lied war auf dem Weihnachtsalbum von Disney, ‚Disney Channel Holiday‘, zu hören.