Jonas Brothers: Run auf Tourtickets

Mittwoch, 8. Mai 2019 15:14 Uhr

Die Jonas Brothers haben einige neue Show-Termine zu ihrer US-Tour hinzugefügt – die Nachfrage war zu groß. Die ‚Sucker‘-Hitmacher – die aus den Brüdern Kevin, Joe, und Nick Jonas bestehen – hatten sich in diesem Jahr wiedervereinigt und werden eine riesige dreimonatige US-Tour starten, die ‚Happiness Begins Tour‘ heißt.

Die Nachfrage war so hoch, dass sie Shows in in Los Angeles, Chicago, New York City und Toronto hinzufügten. Für die ‚S.O.S‘-Sänger ist es die erste Tour seit einem Jahrzehnt, auf der sie ihr fünftes Studioalbum ‚Happiness Begins‘ präsentieren, das am 7. Juni veröffentlicht wird.

Das Album erscheint sechs Jahre nachdem ihr Live-Album ‚Live‘ im November 2013 herausgebracht wurde, bevor sich die Band eine Auszeit nahm.

Solo-Ambitionen

Joe erzählte Billboard: „2013 wollten wir alle etwas eigenes kreieren und versuchten, es zu erzwingen. Wir machten einfach mit, ohne dabei an das zu denken, das wirklich wichtig ist… Wie wir miteinander kommunizierten, war lange nicht mehr gesund.“ Trotzdem hätten die drei Brüder mittlerweile ihre Uneinigkeiten beiseite geleget.