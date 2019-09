Jonas Brothers tun sich nach Hochzeits-„Crash“ mit Diplo zusammen

Was für eine Überraschungs-Kollaboration: für seine neueste Single „Lonely“ hat sich Super-Producer, Songwriter und Artist Diplo (Major Lazer, LSD, Silk City) mit der aktuell hottesten Familienband des Planeten zusammengetan: den Jonas Brothers.

Und das, obwohl Diplo vor nicht allzu langer Zeit, die eigentlich geheime Hochzeit von Joe Jonas und Sophie Turner via Instagram mit der Welt teilte.

Kommt es zur großen Versöhnung?

Genau diese Story nahmen sich die Kollabo jetzt zum Anlass: Im Video ihrer gemeinsamen Single „Lonely“ versucht Diplo verzweifelt einen der Brüder zu erreichen, diese haben aber so überhaupt keine Lust – ob am Ende doch die große Versöhnung ansteht, erfahrt ihr im Clip.

Außerdem mit dabei: Diplo in diversen Cowboy-Kostümen und sein geliebtes Smartphone. Das Jahr 2019 verlief für die Jonas Brothers bislang mehr als atemberaubend: ihr erstes Album seit zehn Jahren, „Happiness Begins“, war sofort an die Spitze der US Billboard Charts und auf Platz zwei der britischen Charts geschossen und mit „Sucker“ gelang den Jonas Brothers der erste US-Nummer-Eins-Hit ihrer Karriere.

„Lonely“ ist nun die erste Zusammenarbeit mit Grammy-Preisträger Diplo, der mit Songs und Produktionen mit und für Beyoncé, MØ, Justin Bieber, M.I.A., Ariana Grande, Snoop Dogg und Sanitgold in den vergangenen fünfzehn Jahren Legenden-Status erreichte.